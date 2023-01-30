Випічка – це не завжди складно та довго. Для приготування мінікруасанів потрібно лише 4 інгредієнти та приблизно пів години часу, тому цей рецепт ідеально пасує для тих випадків, коли можливості довго щось готувати немає, а перехопити чогось солоденького так сильно кортить.
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Рецепт мінікруасанів з джемом
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Легка насолода / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- 400 грамів листкового тіста;
- 150 грамів джему;
- 1 яєчний білок;
- 2 чайні ложки цукру.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 200 градусів.
- Викладіть тісто на дошку. Розріжте його ножем на чотири частини, а потім кожен такий прямокутник ще на чотири частини. Маленькі прямокутники відокремте навпіл по діагоналі, щоб загалом вийшло 32 трикутники.
- На основу трикутника покладіть 1/3 чайної ложки джему і згорніть.
- Перекладіть на деко, застелене папером для випікання, змастіть збитим яйцем або білком (можна змастити молоком), посипте цукром.
- Випікайте приблизно 18 – 20 хвилин до золотистого кольору.