Випічка – це не завжди складно та довго. Для приготування мінікруасанів потрібно лише 4 інгредієнти та приблизно пів години часу, тому цей рецепт ідеально пасує для тих випадків, коли можливості довго щось готувати немає, а перехопити чогось солоденького так сильно кортить.

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Рецепт мінікруасанів з джемом

Час: 30 хвилин
Порцій: 4

Легка насолода / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

  • 400 грамів листкового тіста;
  • 150 грамів джему;
  • 1 яєчний білок;
  • 2 чайні ложки цукру.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 200 градусів.
  2. Викладіть тісто на дошку. Розріжте його ножем на чотири частини, а потім кожен такий прямокутник ще на чотири частини. Маленькі прямокутники відокремте навпіл по діагоналі, щоб загалом вийшло 32 трикутники.
  3. На основу трикутника покладіть 1/3 чайної ложки джему і згорніть.
  4. Перекладіть на деко, застелене папером для випікання, змастіть збитим яйцем або білком (можна змастити молоком), посипте цукром.
  5. Випікайте приблизно 18 – 20 хвилин до золотистого кольору.