Випічка – це не завжди складно та довго. Для приготування мінікруасанів потрібно лише 4 інгредієнти та приблизно пів години часу, тому цей рецепт ідеально пасує для тих випадків, коли можливості довго щось готувати немає, а перехопити чогось солоденького так сильно кортить.

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Рецепт мінікруасанів з джемом

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Легка насолода / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

400 грамів листкового тіста;

150 грамів джему;

1 яєчний білок;

2 чайні ложки цукру.

Приготування:

Розігрійте духовку до 200 градусів. Викладіть тісто на дошку. Розріжте його ножем на чотири частини, а потім кожен такий прямокутник ще на чотири частини. Маленькі прямокутники відокремте навпіл по діагоналі, щоб загалом вийшло 32 трикутники. На основу трикутника покладіть 1/3 чайної ложки джему і згорніть. Перекладіть на деко, застелене папером для випікання, змастіть збитим яйцем або білком (можна змастити молоком), посипте цукром. Випікайте приблизно 18 – 20 хвилин до золотистого кольору.

Ідея

Круасани з джемом перед запіканням можна посипати подрібненими горіхами, мигдалем або кунжутом.