На кухні у "Друзів": в Україні видали кулінарну книгу із культового серіалу

Серіал "Друзі" – один із найвідоміших ситкомів у світі, який розповідає про історію шести друзів, які проживають у Нью-Йорку. У серіалу була особлива та душевна атмосфера, яка створювалася і завдяки спільним частуванням і трапезам у гостях у Моніки чи Роса. Видавництво коміксів та артбуків Mal'opus видало збірник рецептів, які готували у відомій історії.

Особливістю кулінарної книги є те, що тепер кожен має змогу відчути себе героєм серіалу "Друзі" та заглибитися у цю драйвову атмосферу. У книгу ввійшли популярні рецепти із ситкому, а біля кожного з них вказаний номер серії, у якій його готували.

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Тут можна знайти улюблений різдвяний сендвіч Роса з індичкою пастрамі, дві улюблених піци Джої, суп із локшиною від Фібі, яйця а-ля Чендлер, гарнір від Рейчел і улюблену випічку Моніки.



Особлива книга / Фото zaxid.net

Якщо ви досвідчений шеф, як Моніка Ґеллер, новачок у ресторанній справі, як Фібі Буффе, чи просто неабиякий поціновувач їжі, як Джої Тріббіані, книга рецептів за мотивами серіалу "Друзі" підкаже безліч цікавих страв для всякого кухаря!

– зазначає українське видавництво коміксів та артбуків Mal'opus.



Передана неймовірна атмосфера / Фото zaxid.net

Упорядницею рецептів є шеф-кухарка Аманда Ї. Вперше книгу випустили у США восени 2020 року.



Можна знову поринути в улюблені епізоди / Фото zaxid.net

Цьогоріч видавництво коміксів та артбуків Mal'opus надрукувало її українською мовою. Вартість книги на сайті видавництва становить 400 гривень.