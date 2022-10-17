Економимо час, зусилля та нерви: підбірка корисних "кухонних" лайфхаків для кожної господині

Кухня – це місце, де кожен із нас проводить чимало часу. Оскільки час та енергія сьогодні є найціннішим нашим ресурсом, завжди слід вивчати способи полегшити собі життя та скоротити тривалість звичних процесів.

Якщо ви регулярно готуєте та володієте кулінарним досвідом, то вам уже точно відомі кілька цікавих прийомів, які неабияк полегшують життя. Організація простору, зберігання продуктів, догляд за приладдям, спрощення складних рецептів – усе це дозволяє заощадити час та нерви й спрямувати їх на інші справи.

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Втім, кухня – це місце, де навчатися потрібно постійно, адже існує ще безліч способів полегшити собі життя й не варто відмовлятися від них заздалегідь. Розгляньмо деякі лайфхаки, які можуть бути корисними для "арсеналу" навіть досвідченої господині.

Зберігання трав

Усі ми готуємо трави на зиму, адже це дозволяє отримати вітамінний заряд та відчути затишок теплих днів. Полегшити життя дозволить зберігання трав порціями.

Зручне зберігання / Фото The Kitchen

Це дуже зекономить час та зусилля під час приготування, а також гарантує ефективне використання простору у морозилці, якого і так завжди бракує.

Безпечна дошка

Як відомо, на дерев'яних дошках можуть накопичуватися бактерії, які здатні викликати харчове отруєння. Уникнути цього допоможе правильний догляд за девайсом.

Безпека – понад усе / Фото The Kitchen

Все, що для цього потрібно – це половинка лимона та крупна сіль. Кілька простих рухів, ополіскування водою – і ваша дошка цілком безпечна для використання.

Простий догляд за чавунною сковорідкою

Чавунна сковорідка – чудовий та зручний девайс, про збереження якого варто потурбуватися. Інколи внаслідок миття та недостатньої просушки пательня вкривається іржею, що може неабияк засмутити.

Проста чистка / Фото The Kitchen

Щоб не витрачати час на пошук рішення для проблеми, час від часу використовуйте замість засобу для миття посуду кухонну сіль. Цей прийом гарантує, що вашій пательні нічого не загрожуватиме.

Збереження морозива

Підтале після дороги з магазину морозиво виглядає вже на так апетитно. Потрібно знайти спосіб, який завадить впливу температури на цей продукт, і, на перший погляд, завдання виглядає нереальним.

Бережемо морозиво від танення / Фото The Kitchen

Насправді ж рішення дуже просте – пухирчата плівка. Це хороший ізолятор, який допоможе зберегти апетитність морозива по дорозі додому.