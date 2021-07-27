Після довгого періоду соціальної дистанції та ізоляції Іспанія відкриває свої кордони для українців. Smachno News підготував добірку страв для мандрівників у гарячу Іспанію. Ця країна славиться дивовижними стравами та вишуканою гастрономічною культурою.

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Існує вражаюча кількість гастрономічних делікатесів Іспанії, нижче – лише крихітний перелік смаколиків цієї країни.

Хамон

Хамон або Jamon Iberico – візитівка Іспанії та одна з найдорожчих закусок в країні. Червоно-солона сушена на повітрі шинка висить майже в усіх барах та ресторанах Іспанії. Зайве говорити, що це одна з найпопулярніших закусок в країні.

Іспанський національний делікатес / Фото Unsplash

Паелья

Страва з рису або маленьких макарон вважається національною стравою Іспанії. Ця знакова їжа походить з регіону Валенсія, але її їдять по всій Іспанії. Паелья готується у металевій пательні, складається із рису, м'яса або морепродуктів, овочів, а ключовими інгредієнтами є шафран та оливкова олія.

Шафран фарбує страву в апетитний жовтий колір / Фото Unsplash

Ґаспачо

Це холодний томатний суп, який готується лише зі свіжих помідорів, огірків, червоного болгарського перцю, часнику, хліба та оливкової олії. Родзинкою гаспачо є те, що жоден з інгредієнтів не проходить термічної обробки.

Страва походить з регіону Андалузія / Фото Unsplash

Чуррос

Чуррос – популярна солодка закуска з гарячого смаженого тіста, покритого кристалами цукру. Вони мають довгу спіралеподібну форму, що робить їх ідеальними для поїдання в дорозі. Найпоширеніше місце, де можна знайти ці смачні страви, – це придорожні вуличні кіоски.

В Іспанії Чуррос подають на сніданок / Фото Unsplash

Тортилья

Іспанський омлет також вважається однією із найпопулярніших став у цій країні. Головні складники – яйця, картопля та цибуля. Картопля та цибуля повільно обсмажуються на оливковій олії, а потім змішуються зі збитими яйцями. До страви також люблять добавляти шинку, шпинат, кабачки.

Сніданок відомий з XVII століття / Фото Unsplash

Тапас

Це холодні невеликі за розміром закуски, які найчастіше подають до алкогольних напоїв. Різноманітність таких закусок надзвичайно широка. Це може бути як декілька оливок чи хамон, так і повноцінна вишукана страва. Крихітний перелік традиційних тапас: артишоки з анчоусами, виноградні равлики у томатному соусі, восьминіг, перчики з фаршем, жарений мигдаль.

Тапас в Іспанії можна скуштувати у будь-яку годину дня / Фото Unsplash

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Сангрія

Жодна поїздка до Іспанії не обходиться без келиха сангрії. Історія цього напою налічує майже 2 тисячі років. Через те, що вода була сумнівної чистоти, у неї часто додавали вино з надією, що алкоголь вб'є будь-які бактерії в напої. Основними складниками сангрії є червоне вино, апельсиновий сік, бренді та фруктова суміш.

Улюблений напій іспанців / Фото Unsplash