Кулінарна подорож до Іспанії: 7 страв, які ви зобов'язані скуштувати
Джерело:24 канал
Кожна подорож – це не лише нові локації та вражаюча архітектура, а й нові смаки. Гастрономічні відкриття є важливою частиною будь-якої поїздки.
Після довгого періоду ізоляції Іспанія нарешті відкрила свої кордони для українців. Тож редакція Smachno News підготувала добірку страв, які має скуштувати кожен мандрівник. Вони, без перебільшення, є гастрономічною візитівкою країни, що славиться не лише запальним фламенко та коридою, а й багатющою кухнею.
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В Іспанії – неймовірна кількість делікатесів. Нижче – лише крихітна частина найвідоміших іспанських смаколиків.
Хамон
Хамон або Jamon Iberico – одна з найдорожчих закусок в Іспанії. Червоно-солона сушена на повітрі шинка висить майже в усіх барах та ресторанах Іспанії. Зайве говорити, що це одна з найпопулярніших закусок в країні.
Паелья
Страва з рису або маленьких макарон вважається національною стравою Іспанії. Ця знакова їжа походить з регіону Валенсія, але її їдять по всій Іспанії. Паелья готується у металевій пательні, складається із рису, м'яса або морепродуктів, овочів, а ключовими інгредієнтами є шафран та оливкова олія.
Ґаспачо
Це холодний томатний суп, який готується лише зі свіжих помідорів, огірків, червоного болгарського перцю, часнику, хліба та оливкової олії. Родзинкою гаспачо є те, що жоден з інгредієнтів не проходить термічної обробки.
Чуррос
Чуррос – популярна солодка закуска з гарячого смаженого тіста, покритого кристалами цукру. Вони мають довгу спіралеподібну форму, що робить їх ідеальними для поїдання в дорозі. Найпоширеніше місце, де можна знайти ці смачні страви, – це придорожні вуличні кіоски.
Тортилья
Іспанський омлет також вважається однією із найпопулярніших став у цій країні. Головні складники – яйця, картопля та цибуля. Картопля та цибуля повільно обсмажуються на оливковій олії, а потім змішуються зі збитими яйцями. До страви також люблять добавляти шинку, шпинат, кабачки.
Тапас
Це холодні невеликі за розміром закуски, які найчастіше подають до алкогольних напоїв. Різноманітність таких закусок надзвичайно широка. Це може бути як декілька оливок чи хамон, так і повноцінна вишукана страва. Крихітний перелік традиційних тапас: артишоки з анчоусами, виноградні равлики у томатному соусі, восьминіг, перчики з фаршем, жарений мигдаль.
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Сангрія
Жодна поїздка до Іспанії не обходиться без келиха сангрії. Історія цього напою налічує майже 2 тисячі років. Через те, що вода була сумнівної чистоти, у неї часто додавали вино з надією, що алкоголь вб'є будь-які бактерії в напої. Основними складниками сангрії є червоне вино, апельсиновий сік, бренді та фруктова суміш.