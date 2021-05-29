13 корисних властивостей кунжуту, про які ви могли й не знати

Любите випічку з кунжутом? А додавати це насіння до улюблених салатів із зеленню та овочами? Виявляється, сезам (так ще називають кунжут) – не лише смачний, а й надзвичайно корисний.

Крихітне, олійне насіння стручків рослини Sesamum indicum L. широко застосовується у кулінарії. Так-так, це саме його додають в улюблені багатьма ласощі – козинаки. А ще – це основний інгредієнт хумусу (крім вареного нуту, звісно).

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Лушпиння надає зернятам золотаво-коричневого відтінку. Очищене ж насіння (а таке, власне, й надходить у продаж) має білувате забарвлення. Проте при смаженні воно знову набуває коричневого кольору.

Насіння кунжуту – надзвичайно корисне для людей із серцевими захворюваннями, діабетом та артритом, і використовується у народній медицині вже тисячі років. Аби у цьому переконатися, достатньо щодня з’їдати по жменьці сезаму!

Якими властивостями можуть похвалитися ці смачні зернята? Розповідаємо далі.

Кунжут – багате джерело клітковини

Три столові ложки (30 грамів) неочищеного насіння кунжуту забезпечують організм 3,5 грама клітковини, що становить 12% від її рекомендованого щоденного споживання.

Клітковина, як відомо, підтримує нормальну роботу органів травлення. Крім того, чимало досліджень підтверджують, що клітковина відіграє певну роль у зниженні ризику виникнення серцево-судинних захворювань, деяких видів раку, ожиріння та діабету 2-ого типу.

Знижує рівні холестерину і тригліцеридів

За висновками вчених, регулярне споживання кунжутного насіння допоможе знизити високий рівень холестерину та тригліцеридів, які, нагадаємо, є одними з основних факторів ризику серцевих захворювань.

Кунжут – багате джерело клітковини / Фото gettyimages

Насіння сезаму на 15% складається з насичених жирів, на 41% – з поліненасичених та на 39% – з мононенасичених. Результати досліджень доводять, що споживання більшої кількості поліненасичених і мононенасичених жирів та меншої – насичених, сприяє зниженню рівня холестерину та, відповідно, ризику хвороб серця.

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Крім того, насіння кунжуту містить лігнани і фітостеринидва типи рослинних сполук, які також здатні знижувати рівень холестерину у крові.

Дослідження, яке проводилося за участю людей з високим вмістом ліпідів у крові, показало, що у тих учасників, які щодня з'їдали по 5 столових ложок (40 грамів) лущених зернят сезаму впродовж двох місяців, рівень "поганого" холестерину знижувався на 10%, а рівень тригліцеридів – на 8% (порівняно з групою плацебо).

Кунжут – повноцінне джерело рослинного білка

3 столові ложки (30 грамів) насіння сезаму забезпечує організм 5 грамами білка – "будівельного матеріалу" нашого організму. Щоб отримати максимальну його кількість, зупиніть свій вибір на очищених, смажених зернятах. При чищенні й смаженні зменшується кількість оксалатів та фітатів – сполук, які перешкоджають засвоєнню білка.

, що у кунжутному насінні міститься невелика кількість незамінної амінокислоти лізину, яка у більшій кількості входить до складу продуктів тваринного походження.

Однак вегетаріанці і вегани можуть компенсувати її нестачу, споживаючи рослинні продукти з високим вмістом лізину, особливо бобові (як-от квасоля або нут).

З іншого боку, насіння кунжуту збагачене метіоніном і цистеїном – амінокислотами, які бобові культури у великих кількостях не містять.

Знижує артеріальний тиск

Високий кров'яний тиск, як відомо, є основним фактором ризику виникнення серцево-судинних захворювань та інсульту. Знизити його допомагає магній, який зокрема входить до складу насіння сезаму.

До складу насіння сезаму входить магній / Фото gettyimages

Крім того, лігнани, вітамін Е та інші антиоксиданти, які містяться у кунжуті допомагають запобігти утворенню атеросклеротичних "бляшок" на внутрішній стінці судин, таким чином підтримуючи показники артеріального тиску у межах норми.

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Забезпечує міцність кісток

Під час одного із досліджень люди з високим кров'яним тиском споживали щодня по 2,5 грами порошкоподібного чорного насіння кунжуту (цеменш популярний сорт, який не піддається шліфуванню) у формі капсул. Наприкінці місяця у цих осіб фіксували зниження показника систолічного (верхнього) артеріального тиску на 6% порівняно з групою плацебо.

Насіння сезаму (як лущене, так і не лущене) містить кілька поживних речовин, які роблять кістки міцними.

Кальцій зосереджений головним чином у лушпинні, тож якщо ви їсте очищені зернята, врахуйте, що цього мікроелементу у продукті буде небагато.

Три столові ложки (30 грамів) насіння кунжуту містять:

* Рекомендоване щоденне споживання.

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У кунжуті містяться вітаміни групи B

, що до складу насіння сезаму входять оксалати і фітатиантинутрієнти, які погіршують всмоктування перелічених мінералів. Тож аби обмежити вплив цих сполук на засвоєння кальцію, магнію, марганцю й цинку, насіння необхідно замочити, посмажити або ж з'їсти пророщеним. У процесі пророщування насіння концентрація фітату і оксалату знижується приблизно на 50% (як у лущеному, так і у не лущеному насінні).

І у лушпинні, і у самій насінині. Ці вітаміни забезпечують чимало процесів в організмі, зокрема сприяють належній функції клітин та метаболізму.



Три столові ложки (30 грамів) насіння кунжуту постачають в організм:

* Рекомендоване щоденне споживання.

Допомагає утворитися клітинам крові

Щоб утворити еритроцити, організм потребує певних поживних речовин. Деякі з них містяться у насінні сезаму.

Три столові ложки (30 грамів) нелущеного і лущеного насіння кунжуту містять:

* Рекомендоване щоденне споживання.

Допомагає контролювати рівень цукру у крові

Замочене, обсмажене або пророщене насіння кунжуту сприяє кращому засвоєнню цих мінералів.

Насіння кунжуту має низький вміст вуглеводів, однак високий – білків і корисних жирів. Це допомагає тримати рівень глюкози у крові під контролем.

Крім того, зернята містять пінорезинол – сполуку, яка регулює рівень цукру у крові, пригнічуючи дію травного ферменту мальтази. Мальтаза розщеплює мальтозу (ту, яку використовують як підсолоджувач у деяких харчових продуктах). Вона також продукується у кишечнику у процесі травлення продуктів із вмістом крохмалю, таких як хліб чи макарони.

Збагачене антиоксидантами

На думку вчених, якщо пінорезинол перешкоджає перетравленню мальтози, це може призводити до зниження рівня цукру у крові. Однак щоб стверджувати це зі 100% точністю, необхідно провести додаткові дослідження.

Лігнани, які містяться у кунжутному насінні "працюють" як антиоксиданти, допомагаючи боротися з окислювальним стресом – хімічною реакцією, яка може ушкоджувати клітини і тим самим підвищувати ризик розвитку багатьох хронічних захворювань.

Кунжут є джерелом багатьох поживних речовин / Фото Unsplash

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Зміцнює імунітет

Крім того, насіння сезаму містить форму вітаміну Е, яка називаєтьсяантиоксидант, який захищає від серцево-судинних захворювань.

Зернята кунжуту є чудовим джерелом багатьох поживних речовин, які забезпечують належну роботу імунної системи, у тому числі цинку, селену, міді, заліза, вітаміну В6 та вітаміну Е.

Наприклад, наш організм потребує цинку, щоб продукувати та активувати лейкоцити, які розпізнають і атакують патогенні мікроорганізми. Тож навіть незначний чи помірний дефіцит цинку може негативно вплинути на діяльність імунної системи.

Зменшує біль у колінах при артриті

Три столові ложки (30 грамів) насіння кунжуту забезпечують майже 20% рекомендованої денної дози цинку, необхідної організму.

Остеоартрит є найбільш поширеною причиною болю у суглобах і, як правило, ця хвороба вражає коліна.

Сезамін – сполука, яка міститься у насінні сезаму (звідси й назва), володіє протизапальними та антиоксидантними властивостями і допомагає захистити хрящі, які "амортизують" колінні суглоби.

Під час проведення одного із досліджень, одна група людей, які страждають на артрит колінного суглоба, паралельно з медикаментозним лікуванням протягом двох місяців щодня з'їдали по 5 столових ложок (40 грамів) насіння кунжуту, змеленого на порошок. У результаті 63% з них повідомили про зменшення болю у колінах порівняно з іншою групою людей, які застосовувати виключно медикаментозне лікування (22%).

Підтримує здоров'я щитоподібної залози

Крім того, у групі, яка споживала насіння кунжуту, тести на рухливість колінного суглоба демонстрували кращі результати. Повідомлялося також про зменшення окремих маркерів запалення (порівняно з контрольною групою).

Як лущене, так і нелущене насіння кунжуту є багатим джерелом селену – забезпечує 18% від його щоденної рекомендованої норми.

Крім того, зернята сезаму (про що вже згадувалося) є чудовим джерелом цинку, міді, заліза, та вітаміну В6, які також допомагають щитоподібній залозі виробляти гормони та загалом підтримують здоров'я цього органу.

Забезпечує баланс гормонів у жінок під час менопаузи

Насіння кунжуту містить фітоестрогени – рослинні сполуки, схожі на гормон естроген. Ось чому споживання кунжуту може принести значну користь жінкам у період менопаузи, коли рівень естрогену у їхньому організмі різко знижується.

Насіння кунжуту має багато корисних властивостей / Фото Unsplash

Фітоестрогени зокрема можуть допомогти протидіяти припливам та іншим симптомам, якими супроводжується зниження рівня естрогену. Більше того, ці сполуки зменшують вірогідність розвитку певних захворювань, до яких жінки є найбільш вразливими під час менопаузи, у тому числі раку молочної залози. На сьогодні вчені проводять дослідження цієї властивості насіння кунжуту.

З чим їсти кунжут

Насіння сезаму надасть приємного горіхового присмаку багатьом вашим улюбленим стравам. Щоб підсилити смак і поживні властивості насіння кунжуту, обсмажте його при температурі +180℃ протягом декількох хвилин, періодично помішуючи, поки воно не набуде світлого, золотаво-коричневого кольору.

Додавайте насіння сезаму до:

печені;

брокколі на пару;

гарячих і холодних страв з круп;

граноли та батончиків з граноли;

хліба, мафінів, здобних булочок і кексів;

крекерів та сухого печива;

йогуртів;

смузі;

салатів;

заправок до салатів;

хумусу;

гарнірів.

Крім того, ви можете спробувати замінити арахісове масло або хумус кунжутним маслом, також відоме як "тахіні".

Однак будьте обережні: алергія на кунжут – не таке вже й рідкісне явище. Перед тим, як пригостити когось стравою з додаванням кунжуту, переконайтеся, що людина немає на цей продукт алергії.