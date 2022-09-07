Влаштувати свято легко: готуємо курча табака за рецептом Клопотенка
Джерело:сайт Євгена Клопотенка
Смачна курятина завжди асоціюється з чимось радісним та святковим. Не варто відкладати кулінарну радість та задоволення до вихідних – нумо влаштовувати їх навіть у будні.
Курча табака – одна з найбільш популярних страв грузинської кухні. Готувати її вкрай легко, що вкотре доводить: для створення кулінарного шедевра зазвичай потрібне лише бажання та трішки вільного часу.
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Для страви потрібна маленька тушка птиці, якій перед приготуванням потрібно обрізати хвіст та кінчики крил, аби вони не пригоріли. Також в процесі приготування нам потрібно буде максимально притиснути тушку до сковорідки, тому заздалегідь потрібно приготувати якийсь "груз", щоб встановити на кришку.
Курча табака: рецепт Клопотенка
Час: 30 хвилин
Порцій: 1
Швидке "грузинське" свято / Фото з сайту Євгена Клопотенка
Інгредієнти:
- тушка курчати (до 500 грамів);
- часник – 5 – 6 зубчиків;
- соняшникова олія – 100 мілілітрів;
- сіль, перець – до смаку.
Для соусу буде потрібно:
- йогурт – 200 – 250 мілілітрів без наповнювачів;
- часник – 4 – 5 зубчиків;
- сіль – до смаку.
Приготування:
- Миємо курча та витираємо паперовими рушниками. Розрізаємо тушку вздовж грудки та розкриваємо "книжкою". Розгинаємо та притискаємо, щоб вона стала максимально пласкою.
- Обмащуємо курча тертим часником, сіллю та перцем.
- На пательню даємо олію, чекаємо, поки добре нагріється. Кладемо курча на сковорідку, накриваємо кришкою та придавлюємо пресом. Смажимо по 7 – 8 хвилин з кожної сторони до рум'яної скоринки, час від часу курча потрібно перевертати. Курка готова, коли при проколюванні з неї витікає прозорий сік.
- Готуємо соус: подрібнюємо часник, змішуємо з йогуртом, солимо та перчимо до смаку.
- Подаємо курочку із йогуртовим соусом.
Смачного!