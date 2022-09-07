Влаштувати свято легко: готуємо курча табака за рецептом Клопотенка

Смачна курятина завжди асоціюється з чимось радісним та святковим. Не варто відкладати кулінарну радість та задоволення до вихідних – нумо влаштовувати їх навіть у будні.

Курча табака – одна з найбільш популярних страв грузинської кухні. Готувати її вкрай легко, що вкотре доводить: для створення кулінарного шедевра зазвичай потрібне лише бажання та трішки вільного часу.

Читайте також Курка – всьому голова: чому саме це м'ясо має бути у продуктовому кошику

Для страви потрібна маленька тушка птиці, якій перед приготуванням потрібно обрізати хвіст та кінчики крил, аби вони не пригоріли. Також в процесі приготування нам потрібно буде максимально притиснути тушку до сковорідки, тому заздалегідь потрібно приготувати якийсь "груз", щоб встановити на кришку.

Курча табака: рецепт Клопотенка

Час: 30 хвилин

Порцій: 1

Швидке "грузинське" свято / Фото з сайту Євгена Клопотенка

Інгредієнти:

тушка курчати (до 500 грамів);

часник – 5 – 6 зубчиків;

соняшникова олія – 100 мілілітрів;

сіль, перець – до смаку.

Для соусу буде потрібно:

йогурт – 200 – 250 мілілітрів без наповнювачів;

часник – 4 – 5 зубчиків;

сіль – до смаку.

Приготування:

Миємо курча та витираємо паперовими рушниками. Розрізаємо тушку вздовж грудки та розкриваємо "книжкою". Розгинаємо та притискаємо, щоб вона стала максимально пласкою. Обмащуємо курча тертим часником, сіллю та перцем. На пательню даємо олію, чекаємо, поки добре нагріється. Кладемо курча на сковорідку, накриваємо кришкою та придавлюємо пресом. Смажимо по 7 – 8 хвилин з кожної сторони до рум'яної скоринки, час від часу курча потрібно перевертати. Курка готова, коли при проколюванні з неї витікає прозорий сік. Готуємо соус: подрібнюємо часник, змішуємо з йогуртом, солимо та перчимо до смаку. Подаємо курочку із йогуртовим соусом.

Смачного!