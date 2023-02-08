Чекати довго не потрібно: швидкий спосіб запекти курочку у духовці

Курочка – це улюблене м'ясо, яке ми готуємо часто та різноманітними способами. Коли бракує часу, то завжди можна знайти спосіб, який пришвидшить приготування страви.

Час – це ресурс, який потрібно цінувати, тому його економія на приготуванні страв завжди доречна. Тим паче коли в умовах відключення світла можливості довго готувати може просто не бути.

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Зазвичай запікання курочки займає багато часу, але це не завжди так. Є метод, який дозволить зекономити до 30 хвилин та подати страву на стіл без довгого очікування.

У чому секрет швидкого приготування

Зазвичай ми запікаємо курочку цілком, попередньо змастивши спеціями. Апетитний вигляд страви гарантовано, але у цьому випадку доведеться чекати.

Найкраще м'ясо / Фото Pexels

Коли ж часу бракує, можна скористатися простим лайфхаком: розрізати курку по хребту навпіл та розкласти. Це суттєво скоротить час приготування та гарантує, що все м'ясо буде гарно пропечене.

Якщо ви придбали курочку заздалегідь, то гарним рішенням буде посолити шкірку та залишити курку на нижній полиці холодильника. Цей прийом дозволить отримати неймовірно хрустку скоринку.

Досвідчені кулінари також радять дати курочці "відпочити" 15 – 20 хвилин після приготування. Трішки терпіння збереже соковитість м'яса, адже волокна стануть м'якшими після зниження температури.