Куркума: користь, шкода та застосування в гастрономії

Помаранчева спеція популярна не тільки у кулінарії, а своїми цілющими властивостями. У матеріалі SmachnoNews ми розповімо про корисні властивості куркуми, її вживання та застосування.

Куркума — рослина, схожа на корінь імбиру, що належить до родини імбирних та походить з Індії. Поширена у Китаї, В'єтнамі, Індії. Має понад 40 видів.

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В Індії спецію називають – "халді" або "джерелом здоров'я", "спецією життя" та "золотою спецією". Багато років використовується в найдавнішій індійській медицині – аюрведі.

Спеція у вигляді порошку жовтого, помаранчевого кольору з пряним, цитрусовим та гострим смаком. Куркума містить жовті барвники (куркумін). Його корисні властивості дослідили вчені з багатьох країн світу.

– користь спеції

Куркума виконує антибактеріальну дію – бореться з бактеріями та відновлює мікрофлору кишківника; підвищує імунітет, має протиракову дію, а також використовується, як антисептичний засіб, захищає серце, омолоджує клітини.

До її складу входять вітаміни К, Е, В1, С, В12 та мікроелементи – калій, натрій, магній, залізо, марганець, кальцій, мідь, фосфор.

Куркуму використовують при лікуванні ожиріння, бо куркумін запобігає утворенню жирових клітин, сприяє поліпшенню травлення, нормалізую обмін речовин.

Корінь куркуми/ Фото unsplash.com

– шкода куркуми

Куркуму варто вживати у помірних кількостях. Спеція містить велику кількість ефірних олій та речовин, які можуть викликати алергічні реакції. Не вживати особам схильним до алергії. Найкраще проконсультуватися з лікарем, дієтологом.

Не варто вживати особам у яких проблеми з жовчним міхуром, виразкою шлунку, а також вагітним та дітям.

Куркума/ Фото pexels.com

– застосування в гастрономії

Спеція надає стравам яскравого кольору, смаку та аромату. Її використовують у приготуванні супів, гарнірів та десертів.