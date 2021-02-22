Рецепт ситного вітамінного смузі за рецептом нутриціологині Мирослави Ульяниної
Смузі вже давно посіли своє місце серед рецептів корисної та вітамінної їжі. Щоб приготувати ситний смузі вам потрібні прості інгредієнти та мінімум часу.
Джерело:ютуб Kyiv Live
Нутриціологиня та хелзі-менторка Мирослава Ульяніна поділилась рецептом поживного та ситного смузі, який можна вживати як після активного заняття спортом, так і на перекус.
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Для приготування смузі вам обов'язково потрібно мати стаціонарний блендер з чашею, адже тільки він зможе справитись із достатньо твердими текстурами інгредієнтів.
За цим рецептом у вас вийде три порції смузі.
Як приготувати смузі
- Порвіть листя шпинату руками, додайте в блендер та залийте 500 мл води.
- Наріжте на шматки банан, огірок, яблуко та додайте в чашу блендера.
- З'єднайте інгредієнти з какао-маслом, авокадо та закрийте кришкою блендер.
- Подрібніть всі інгредієнти до однорідного стану та розлийте по склянках. Смачного!
Рецепт приготування смузі – відео:
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