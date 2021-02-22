Смузі вже давно посіли своє місце серед рецептів корисної та вітамінної їжі. Щоб приготувати ситний смузі вам потрібні прості інгредієнти та мінімум часу.

Нутриціологиня та хелзі-менторка Мирослава Ульяніна поділилась рецептом поживного та ситного смузі, який можна вживати як після активного заняття спортом, так і на перекус.

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Для приготування смузі вам обов'язково потрібно мати стаціонарний блендер з чашею, адже тільки він зможе справитись із достатньо твердими текстурами інгредієнтів.

За цим рецептом у вас вийде три порції смузі.

Як приготувати смузі

Інгредієнти:

– шпинат;

– банан;

– авокадо;

– 1 ч. л какао масла;

– ½ яблука;

– ½ огірка.

Порвіть листя шпинату руками, додайте в блендер та залийте 500 мл води. Наріжте на шматки банан, огірок, яблуко та додайте в чашу блендера. З'єднайте інгредієнти з какао-маслом, авокадо та закрийте кришкою блендер. Подрібніть всі інгредієнти до однорідного стану та розлийте по склянках. Смачного!

Рецепт приготування смузі – відео: