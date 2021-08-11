Ламанці чи соломаха: старовинні українські страви, що вже почали забуватися

Борщ та вареники – саме ці страви першими спадають на думку, коли мова заходить про українську кухню. Але наші предки могли похизуватися значно різноманітнішим частуванням, аніж ми звикли уявляти.

Рецепти багатьох страв українці звикли передавати із покоління в покоління. Деякі з них із певних причин стали втрачати популярність через особливості приготування, але це точно не причина, щоб вони пішли у небуття. Напередодні 30-ої річниці Незалежності України згадаймо кілька страв, якими може потішити нас наша багата історія.

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Козацька рибна юшка

Запорізькі козаки готували свої страви на особливій кухні, обов’язковим атрибутом якої була піч з відкритим вогнищем. Її здебільшого називали кибицею або казаною.

Воїни були невибагливими в їжі, відтак найчастіше кухарям доводилося готувати рибу, якою були багаті українські ріки: щуку, карася, лина, ляща, сома та плотицю. Рибу коптили, варили, солили чи пекли.

Особливу популярність мала козацька уха – відвар із риби на квасі, приправленому борошном і пшоном. Готувати страву легко, але її смак точно нікого не залишить байдужим.

Запашна козацька юшка / Фото Спадщина Предків

Соломаха

Українська народна кашоподібна страва, яка нагадує лемішки, але її варили в інший спосіб. Основний компонент соломахи – гречане борошно. З нього готували рідке тісто, яке вливали у посолений окріп та варили, ретельно помішуючи. Потім до каші додавали часник, масло або смалець. Особливо популярною страва була під час козацьких походів.

Ситна українська страва / Фото UATV

Нардек

Це ніжний та солодкий гарбузовий мед, який поширений у Бессарабії, степах Приазов'я і Причорномор'я, на Кубані. Нардек був найкращою можливістю зберегти врожай кавунів на зимовий період.

Готувати його просто: потрібно відділити кавуновий м’якуш, віджати з нього сік та повільно випарювати з нього воду. За консистенцією нардек повинен бути як мед, а його колір – коричневим. Такий мед можна зберігати у банці та ласувати усю зиму.

Чудові солодощі на зиму / Фото Сooktips

Збитень

Напій, який також пов’язаний з медом. Перші згадки про збитень можна знайти ще в літописах XII століття. Для його приготування використовували дві різні посудини. В одній готували трав'яний настій, в іншій – мед. Перед вживання напій інтенсивно збивали до появи піни.

Родзинкою запашного збитня є мед. Також до напою полюбляли додавати прянощі і трави.

Чудовий напій для літньої спеки / Фото Спадщина Предків

Шулики

У народі шулики ще називали ламанцями. Це традиційний солодкий смаколик, який готували до свята Медового спаса або Маковія. Пшеничний корж розділяли на невеличкі шматочки та заливали сумішшю із меду та перертого маку. Згадку про цю особливу страву знаходимо у "Енеїді" Івана Котляревського:

Тут їли розниї потрави, І все з полив'яних мисок, І самі гарниї приправи, З нових кленових тарілок: Свинячу голову до хріну; І локшину на переміну, Потім з підлевою індик; На закуску куліш і кашу, Лемішку, зубці, путрю, квашу і з маком медовий шулик.

Як правило, коржі робили дуже прісними, бо на Спасівку припадав двотижневий піст. Завдяки цьому страва увійшла в усну народну творчість: “Із води та муки пече баба шулики”.

Смаколик за старовинним рецептом / Фото Спадщина Предків

Українська кухня багата на рецепти, які прийшли до нас крізь віки та покоління. Наш обов'язок – плекати чудові традиції та знаходити їм застосування у новому часі.