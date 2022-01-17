Легкий обід за 15 хвилин: готуємо поживний салат з курки та селери

Інколи так бракує часу на приготування їжі. У таких випадках рішення просте – варто послуговуватися простими, легкими та швидкими рецептами.

Салат, основою для якого стали курка та овочі – гарна ідея не тільки для людей, які піклуються про своє здоров’я і фігуру. Це смачна, поживна та легка страва, яку можна приготувати за лічені хвилини.

Читайте Коли смачно всім: 3 легких рецепти ситних сніданків для себе та рідних

Куряче філе є дуже хорошим джерелом білка. Його варто обсмажити на сковороді в невеликій кількості жиру. Однак, якщо ви хочете отримати абсолютно дієтичну страву, то варто напередодні запекти філе в духовці і додати в салат холодним.

Рецепт салату з куркою, селерою та яблуками

Час: 15 хвилин

Порцій: 2

Хрусткий салат / Фото echodnia

Інгредієнти:

250 грамів курячого філе;

одне кисле яблуко;

суміш салату або 1/2 головки салату ромен;

2 стебла селери;

2 скибочки хліба;

150 грамів густого натурального йогурту;

1 зубчик часнику;

1 столова ложка соєвого соусу;

1 чайна ложка гранульованого часнику;

1 чайна ложка чебрецю;

щіпка солі та перцю;

за бажанням жменя горіхів, гарбузового або соняшникового насіння.

Приготування:

Почніть з підготовки курки. Наріжте м’ясо, заправте соєвим соусом і спеціями. Обсмажте курку в невеликій кількості олії. Хліб наріжте невеликими кубиками і підсмажте на сухій сковороді впродовж 2 хвилини. Потім додайте трохи олії і гранульований часник. Перемішуємо і смажимо ще деякий час. Приготуйте соус: продавіть через прес зубчик часнику або дрібно наріжте. Додайте його до йогурту, приправте дрібкою солі і перемішайте. Селеру і яблуко поріжте на смужки, а салат порвіть на шматочки. На дві тарілки розкладіть листя салату, шматочки курки, селеру, яблуко та грінки.

Смачного!