Зірка англійських пабів: простий бутерброд з рибою, який підкорить дорослих та дітей

Швидкі та легкі перекуси ніколи не вийдуть із моди. Особливих успіхів у їх приготуванні досягнули власники англійських пабів.

Бутерброди – один із найбільш популярних швидких перекусів у всіх куточках планети. Їх варіацій є просто безмежна кількість, але сьогодні ми розглянемо перекус, який починав свою історію з пабів Бірмінгема.

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Для цієї страви нам потрібні рибні палички (можна знайти у супермаркетах чи зробити власноруч) або креветки. Якщо ви захочете готувати рибу самостійно, то найкраще використовувати філе морської риби.

Смачний перекус – завжди гарна ідея / Фото Pixabay

Філе потрібно смажити у фритюрі, попередньо змочивши у клярі. Не бійтеся зробити його надто хрустким – соус та інші додатки допоможуть забезпечити гармонію.

Далі потрібно правильно обрати хліб – він повинен бути достатньо м'яким, адже тост з хрусткою рибою буде просто важко жувати. Ніжна булка або свіжий білий хліб для цієї страви підійдуть найкраще.

Наступний крок – соус та додатки. Ідеальним для риби буде тартар, але якщо ви не надто його полюбляєте, можете обрати будь-яку доступну опцію. Трішки цибулі та французької гірчиці – і ви отримаєте перекус, який точно довго не затримається на столі або у ланч-боксі.