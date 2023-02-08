Соковитий фарш з овочами, запечений у листковому тісті – це страва, від якої будуть в захваті усі. Придбання готового тіста значно спростить завдання та скоротить час приготування їжі, а це бажані опції для будь-якої господині.

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Рецепт Веллінгтона з фаршем та овочами

Час: 50 хвилин

Порцій: 4

Простий варіант вишуканої страви / Фото przepisy

Інгредієнти: – 500 грамів фаршу зі свинини; – листок французького тіста; – 2 булочки або скибки хліба; – стакан молока; – 2 яйця; – 1 цибулина; – пучок шпинату; – 1 помідор або 100 грамів сушених; – упаковка сиру фета; – сіль та спеції до смаку.

Приготування:

Хліб заливаємо молоком та чекаємо, щоб він розм'якнув. Потім хліб віджимаємо та з'єднуємо з яйцем та фаршем. Солимо, додаємо спеції та добре вимішуємо. Формуємо з м'яса два рулети діаметром приблизно 3 сантиметри. На пательні обсмажуємо цибулю та шпинат, додаємо помідори та приправляємо. Коли суміш трішки охолоне – додаємо фету. На поверхні розкачуємо тісто, викладаємо на нього один рулет з м'яса. Потім покриваємо його овочево-сирною сумішшю та накриваємо іншим рулетом. Загортаємо все у тісто, попередньо змащене яйцем. Проколюємо тісто ззовні та ще раз змащуємо яйцем. Випікаємо 25 хвилин при 200 градусах.

Смачного!