Ліза Глінська розповіла про місто художників Альтос де Чавон: чудова екскурсія в Домінікані

Трішки спогадів про захопливу поїздку в Домінікану від кондитерки Лізи Глінської. Здається дівчина чудово відпочила, й вирішила поділитися емоціями зі своїми читачами і інстаграм.

Українська кондитерка Ліза Глінська нещодавно повернулася з відпустки, вона зі своєю другою половинкою відвідала Домінікану. Дівчина вирішила поділитися з читачами враженнями з відпустки та розповіла про захопливу екскурсію в місто художників – Альтос де Чавон.

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Місто художників або Альтос де Чавон – одна з найпопулярніших та загадковіших скарбів Домінікани. Це "середньовічне" місто знаходиться на курорті Каса де Кампо розпочали будувати у 1976 році, але побувавши там, ви поринете в атмосферу Середньовіччя.

Трішки історії. У 1966 році мультимільйонер та керівник відомої компанії Paramount Pictures Чарльз Блюдорн вирішив зайнятися тростинним бізнесом в Домінікані. Він приїхав сюди, закохався в Домінікану та залишився у ній жити.

Через 10 років Чарльз вирішив побудувати місто художників. Для цього він запросив італійського художника Роберто Копе, який займався створенням декорацій для Голлівуду та відомого американського дизайнера Оскара де ла рента.

Вже за кілька років на світ з'явилося місто з атмосферою середньовічної Італії та Іспанії 15 століття. Це був подарунок для доньки Чарльза Блюдорна – Домінік, котра обожнювала мистецтво.

Місто художників – неначе жива декорація для фільму. Вона знаходиться на горі, з оглядом на річку Чавон, – прокоментувала Ліза Глінська.

Саме місто можна обійти за 15 хвилин. Тут всього декілька кам'яних вуличок, центральна площа, школа мистецтва, амфітеатр та церква святого Станіслава, в якій вінчалися багато відомих зірок. Одними з них були Майкл Джексон та Луїза Преслі.

Амфітеатр на 5 тисяч відвідувачів був побудований у 1982 році за кошти Френка Сінатри. Тут виступало безліч зірок зі світовим ім'ям: Стінг, Карлос Сантана, Хуліо Іглесіас та навіть Дженіфер Лопес.

Біля амфітеатру є фонтан, у який потрібно кинути монетку та загадати бажання. Дівчина додала, що вона виконала цей ритуал та чекає на його здійснення.