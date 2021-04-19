Немного воспоминаний об увлекательной поездке в Доминикану от кондитера Лизы Глинской. Кажется девушка прекрасно отдохнула, и решила поделиться эмоциями со своими читателями в инстаграм.

Украинская кондитер Лиза Глинская недавно вернулась из отпуска, она со своей второй половинкой посетила Доминикану. Девушка решила поделиться с читателями впечатлениями из отпуска и рассказала об увлекательной экскурсии в город художников – Альтос де Чавон.

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Город художников или Альтос де Чавон – одно из самых популярных и загадочных сокровищ Доминиканы. Этот город находится на курорте Каса де Кампо начали строить в 1976 году, но побывав там, вы окунетесь в атмосферу Средневековья.

Немного истории. В 1966 году мультимиллионер и руководитель известной компании Paramount Pictures Чарльз Блюдорн решил заняться тростниковым бизнесом в Доминикане. Он приехал сюда, влюбился в Доминикану и остался в ней жить.

Через 10 лет Чарльз решил построить город художников. Для этого он пригласил итальянского художника Роберто Копе, который занимался созданием декораций для Голливуда и известного американского дизайнера Оскара де ла рента.

Уже через несколько лет на свет появился город с атмосферой средневековой Италии и Испании 15 века. Это был подарок для дочери Чарльза Блюдорна – Доминик, обожавшей искусство.

Город художников – как живая декорация для фильма. Она находится на горе, с видом на реку Чавон, – прокомментировала Лиза Глинская.

Сам город можно обойти за 15 минут. Здесь всего несколько каменных улочек, центральная площадь, школа искусства, амфитеатр и церковь святого Станислава, в которой венчались многие известные звезды. Одними из них были Майкл Джексон и Луиза Пресли.

Амфитеатр на 5 тысяч посетителей был построен в 1982 году на средства Фрэнка Синатры. Здесь выступало множество звезд с мировым именем: Стинг, Карлос Сантана, Хулио Иглесиас и даже Дженифер Лопес.

Возле амфитеатра есть фонтан, в который нужно бросить монетку и загадать желание. Девушка добавила, что она выполнила этот ритуал и ждет его осуществления.