Лохина: чим корисна ягода, калорійність та застосування в кулінарії

Синю ягоду називають – одну з найкорисніших у світі. У матеріалі ми розповімо вам про цінні властивості лохини, які протипоказання, калорійність та застосування в кулінарії.

Ягода кольору індиго – джерело вітамінів та мікроелементів. Росте рослина на кущах висотою у 30 сантиметрів. Ягоди з темним синім забарвленням, з блакитним сизим нальотом, у середині зі світло-зеленим кольором. Має ніжний кисло-солодкий смак. Лохину, зазвичай, збирають вручну. Сезон – липень-серпень. Лохина вирощується в Канаді, Північній Америці.

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Кущ лохини/ Фото Unsplash

Користь лохини

Лохина містить вітаміни А, В1, В2, РР, С, Е, К, а також – амінокислоти, флавоноїди, клітковину, органічні кислоти, пектинові речовини та мікроелементи – залізо, магній, кальцій, калій, фосфор.

У ягоді міститься безліч амінокислот, які сприяють уповільненню старіння. Лохина зміцнює імунітет, покращує роботу нервової системи, нормалізує обмін речовин, знижує рівень холестерину в крові, покращує регенерацію шкіри, перешкоджає прояву склерозу.

Лохину називають однією з найбільш корисних ягід у світі. Збирають ягоду синю, темну. Уникайте червоних ягід – вони недостиглі.

Ягоди лохини/ Фото Unsplash

Калорійність

Синя ягода вважається дієтичним продуктом. Вона складається 88 % з води, цукру – 7,9 %, білків — 1,1 %, органічних кислот — 1,4 %, клітковини — 1,2 %, — дубильних речовин й пектинів — 0,3 %. На 100 грамів свіжих ягід – 57 кілокалорій.

Протипоказання

Вживають лохину в помірних кількостях. При надмірному вживанні може викликати головний біль, нудоту. Не рекомендують їсти її при алергії на продукт, а також вагітним та жінкам, які годують, маленьким дітям, особам з серцево-судинними захворюваннями, при гастриті, при сечокам'яній хворобі та підшлункової залози.

Млинці з лохиною/ Фото Unsplash

Застосування в кулінарії

Найчастіше вживають у свіжому вигляді. З ягід готують джеми, додають під час приготування десертів, випічки, сніданків, фруктових коктейлів, використовують для прикрашання страв. Свіжа ягода зберігається – до двох тижнів, заморожена – до року.