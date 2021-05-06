Найпопулярніші страви у Львові: 5 рецептів, які можна випробувати вдома

Львів входить до сотні найпопулярніших туристичних напрямків світу. Місто приваблює не тільки своєю історією, архітектурою, а й оригінальними кулінарними шедеврами. Ми зібрали п'ять найпопулярніших страв львівської кухні, які ви можете приготувати вдома.
Галицька кухня (львівська) – унікальна, бо створена на основі українських традицій з елементами кулінарних традицій різних народів, які проживали у місті. Таке мультикультурне поєднання української, польської, єврейської, вірменської, австрійської традицій, створило кулінарний феномен. Ці страви можна спробувати лише у Львові.
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Наприклад, за словами дослідників львівської кухні, рецепт андрути з'явився у відповідь на вафельний австрійський вафельний торт кондитера Пішінгера, а флячки (хляки) – одна зі старовинних страв в українській кухні запорозьких козаків, що стає популярною з кінця XVIII ст. на Лівобережній Україні, а у XIX ст. улюбленою стравою українців. Схожа страва існує у польській кухні.
Не зважаючи на мультикультурні елементи, львівська кухня, яка продовжує розвиватись сьогодні. Багато дослідників відшукують давні рецепти, які передавалися із покоління в покоління. Їх подають у кав'ярнях, ресторанах Львова, а також готують вдома.
До вашої уваги п'ять найпопулярніших рецептів страв львівської кухні, які ви можете приготувати вдома.
Львівський сирник – найпопулярніший десерт західної України. Його подають на свята та продають у кав'ярнях. Страва готується з домашнього сиру з додаванням родзинок, горіхів, цедри.
Рецепт львівського сирникаІнгредієнти:
– 500 грамів домашнього сиру;
– 3 яйця;
– 100 грамів цукру;
– лимон (цедра);
– 125 грамів сушених вишень без кісточки;
– 125 грамів манної крупи;
– 1 столова ложка крохмалю;
– ванільний цукор.
- Домашній сир, яйця, цукор, ванільний цукор збийте у блендері до однорідної консистенції.
- Вишню, викладіть у миску, залийте окропом.
- Лимон помийте, натріть на грубій тертці цедру.
- Далі – додайте цедру лимона, крохмаль, манну крупу, вишні, перемішайте.
- Сирну масу викладіть у форму.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45-50 хвилин.
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.
Львівський сирник/ Фото Unsplash
Палюшки – страва із тіста у вигляді невеликих валиків, відварених в підсоленому окропі, яку готують з відвареної картоплі, сирих яєць та борошна. Також додають домашній сир, смажену цибулю. Подають зі сметаною.
Як приготувати палюшкиІнгредієнти:
– 300 грамів картоплі;
– 200 грамів домашнього сиру;
– 2 яйця;
– 1-2 столові ложки борошна;
– сіль.
- Картоплю, почистіть від шкірки, наріжте скибочками, відваріть в окропі. Зцідіть воду, подрібніть у пюре, додайте сіль, борошно, яйця, домашній сир. Замісіть тісто.
- Розкатайте у "ковбаски", наріжте товщиною в один сантиметр, сформуйте палюшки.
- Відваріть у каструлі з підсоленим окропом протягом 2-3 хвилин.
- Викладіть на тарілку.
Флячки (або хляки) – страва, яку готують з рубців та овочів. Також популярна у польській кухні.
Як приготувати флячкиІнгредієнти:
– 1 кілограм яловичого або телячого чищеного рубця;
– 1,5 літри курячого бульйону;
– 2 цибулі;
– 2 моркви;
– 200 грамів селери;
– 30 грамів вершкового масла 82%;
– мускатний горіх;
– сушений майоран;
– рослинна олія;
– сіль;
– перець.
- Рубець, наріжте смужками, відваріть у каструлі з киплячою водою протягом 5-7 хвилин, зцідіть воду, ретельно помийте.
- На середньому вогні, доведіть до кипіння курячий бульйон. Рубець промийте під проточною водою і перекладіть в каструлю з бульйоном.
- Цибулю, почистіть, подрібніть ножем.
- Моркву, селеру, помийте, почистіть, натріть на грубій тертці, обсмажте на пательні з олією протягом 5-7 хвилин, додайте у бульйон. Далі – додайте спеції, перемішайте, варіть протягом 5 хвилин, накрийте кришкою, залиште на 10-15 хвилин.
- Викладіть у тарілку. Подавайте з хлібом.
Бігос/ Фото wikimedia.org
Бігос – страва з квашеної та тушкованої капусти з додавання м'яса. Також популярна для польської, литовської та білоруської кухні.
Рецепт бігосуІнгредієнти:
– 500 грамів квашеної капусти;
– 500 грамів білоголової капусти;
– 1-2 цибулі;
– 2 моркви;
– 150 грамів бекону;
– 200 грамів свинини;
– рослинна олія;
– 1 чайна ложка коріандру;
– 1 чайна ложка чебрецю;
– лавровий лист;
– 100 грамів чорносливу;
– 2 зубчики часнику;
– перець;
– сіль.
- Білоголову капусту, подрібніть ножем.
- Бекон, м'ясо, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки.
- Моркву, часник, цибулю, помийте, почистіть, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією.
- Далі – додайте капусту, тушкуйте 15-20 хвилин до готовності. Додайте спеції, лавровий лист, чорнослив, квашену капусту, перемішайте, тушкуйте ще протягом 30-35 хвилин. Накрийте кришкою, залиште на 20-25 хвилин.
- Викладіть на тарілку.
Андрути/ Фото Pexels
Андрути – торт із вафельних коржів, який готують зі згущеним молоком або кавовим кремом, декорують шоколадною глазур'ю, кокосовою стружкою, подрібненими горіхами.
Рецепт тортаІнгредієнти:
– 3-5 вафельні коржі;
– 1 банка вареного згущеного молока;
– 100 грамів вершкового масла 82%.
- У мисці збийте вершкове масло, додайте згущене молоко, перемішайте до однорідної консистенції.
- Коржі змастіть кремом, сформуйте торт.
- Залиште у холодильнику на 30 хвилин.
- Дістаньте торт, розріжте на трикутники. Cмачного!