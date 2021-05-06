Найпопулярніші страви у Львові: 5 рецептів, які можна випробувати вдома

Львів входить до сотні найпопулярніших туристичних напрямків світу. Місто приваблює не тільки своєю історією, архітектурою, а й оригінальними кулінарними шедеврами. Ми зібрали п'ять найпопулярніших страв львівської кухні, які ви можете приготувати вдома.

Галицька кухня (львівська) – унікальна, бо створена на основі українських традицій з елементами кулінарних традицій різних народів, які проживали у місті. Таке мультикультурне поєднання української, польської, єврейської, вірменської, австрійської традицій, створило кулінарний феномен. Ці страви можна спробувати лише у Львові.

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Наприклад, за словами дослідників львівської кухні, рецепт андрути з'явився у відповідь на вафельний австрійський вафельний торт кондитера Пішінгера, а флячки (хляки) – одна зі старовинних страв в українській кухні запорозьких козаків, що стає популярною з кінця XVIII ст. на Лівобережній Україні, а у XIX ст. улюбленою стравою українців. Схожа страва існує у польській кухні.

Не зважаючи на мультикультурні елементи, львівська кухня, яка продовжує розвиватись сьогодні. Багато дослідників відшукують давні рецепти, які передавалися із покоління в покоління. Їх подають у кав'ярнях, ресторанах Львова, а також готують вдома.

До вашої уваги п'ять найпопулярніших рецептів страв львівської кухні, які ви можете приготувати вдома.

Львівський сирник – найпопулярніший десерт західної України. Його подають на свята та продають у кав'ярнях. Страва готується з домашнього сиру з додаванням родзинок, горіхів, цедри.

Рецепт львівського сирника

Домашній сир, яйця, цукор, ванільний цукор збийте у блендері до однорідної консистенції. Вишню, викладіть у миску, залийте окропом. Лимон помийте, натріть на грубій тертці цедру. Далі – додайте цедру лимона, крохмаль, манну крупу, вишні, перемішайте. Сирну масу викладіть у форму. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45-50 хвилин. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.

– 500 грамів домашнього сиру;– 3 яйця;– 100 грамів цукру;– лимон (цедра);– 125 грамів сушених вишень без кісточки;– 125 грамів манної крупи;– 1 столова ложка крохмалю;– ванільний цукор.

Львівський сирник/ Фото Unsplash

Палюшки – страва із тіста у вигляді невеликих валиків, відварених в підсоленому окропі, яку готують з відвареної картоплі, сирих яєць та борошна. Також додають домашній сир, смажену цибулю. Подають зі сметаною.

Як приготувати палюшки

Картоплю, почистіть від шкірки, наріжте скибочками, відваріть в окропі. Зцідіть воду, подрібніть у пюре, додайте сіль, борошно, яйця, домашній сир. Замісіть тісто. Розкатайте у "ковбаски", наріжте товщиною в один сантиметр, сформуйте палюшки. Відваріть у каструлі з підсоленим окропом протягом 2-3 хвилин. Викладіть на тарілку.

– 300 грамів картоплі;– 200 грамів домашнього сиру;– 2 яйця;– 1-2 столові ложки борошна;– сіль.

Флячки (або хляки) – страва, яку готують з рубців та овочів. Також популярна у польській кухні.

Як приготувати флячки

Рубець, наріжте смужками, відваріть у каструлі з киплячою водою протягом 5-7 хвилин, зцідіть воду, ретельно помийте. На середньому вогні, доведіть до кипіння курячий бульйон. Рубець промийте під проточною водою і перекладіть в каструлю з бульйоном. Цибулю, почистіть, подрібніть ножем. Моркву, селеру, помийте, почистіть, натріть на грубій тертці, обсмажте на пательні з олією протягом 5-7 хвилин, додайте у бульйон. Далі – додайте спеції, перемішайте, варіть протягом 5 хвилин, накрийте кришкою, залиште на 10-15 хвилин. Викладіть у тарілку. Подавайте з хлібом.

– 1 кілограм яловичого або телячого чищеного рубця;– 1,5 літри курячого бульйону;– 2 цибулі;– 2 моркви;– 200 грамів селери;– 30 грамів вершкового масла 82%;– мускатний горіх;– сушений майоран;– рослинна олія;– сіль;– перець.

Бігос/ Фото wikimedia.org

Бігос – страва з квашеної та тушкованої капусти з додавання м'яса. Також популярна для польської, литовської та білоруської кухні.

Рецепт бігосу

Білоголову капусту, подрібніть ножем. Бекон, м'ясо, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки. Моркву, часник, цибулю, помийте, почистіть, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією. Далі – додайте капусту, тушкуйте 15-20 хвилин до готовності. Додайте спеції, лавровий лист, чорнослив, квашену капусту, перемішайте, тушкуйте ще протягом 30-35 хвилин. Накрийте кришкою, залиште на 20-25 хвилин. Викладіть на тарілку.

– 500 грамів квашеної капусти;– 500 грамів білоголової капусти;– 1-2 цибулі;– 2 моркви;– 150 грамів бекону;– 200 грамів свинини;– рослинна олія;– 1 чайна ложка коріандру;– 1 чайна ложка чебрецю;– лавровий лист;– 100 грамів чорносливу;– 2 зубчики часнику;– перець;– сіль.

Андрути/ Фото Pexels

Андрути – торт із вафельних коржів, який готують зі згущеним молоком або кавовим кремом, декорують шоколадною глазур'ю, кокосовою стружкою, подрібненими горіхами.

Рецепт торта

У мисці збийте вершкове масло, додайте згущене молоко, перемішайте до однорідної консистенції. Коржі змастіть кремом, сформуйте торт. Залиште у холодильнику на 30 хвилин. Дістаньте торт, розріжте на трикутники. Cмачного!

– 3-5 вафельні коржі;– 1 банка вареного згущеного молока;– 100 грамів вершкового масла 82%.