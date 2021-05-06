Галицька кухня (львівська) – унікальна, бо створена на основі українських традицій з елементами кулінарних традицій різних народів, які проживали у місті. Таке мультикультурне поєднання української, польської, єврейської, вірменської, австрійської традицій, створило кулінарний феномен. Ці страви можна спробувати лише у Львові.

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Наприклад, за словами дослідників львівської кухні, рецепт андрути з'явився у відповідь на вафельний австрійський вафельний торт кондитера Пішінгера, а флячки (хляки) – одна зі старовинних страв в українській кухні запорозьких козаків, що стає популярною з кінця XVIII ст. на Лівобережній Україні, а у XIX ст. улюбленою стравою українців. Схожа страва існує у польській кухні.

Не зважаючи на мультикультурні елементи, львівська кухня, яка продовжує розвиватись сьогодні. Багато дослідників відшукують давні рецепти, які передавалися із покоління в покоління. Їх подають у кав'ярнях, ресторанах Львова, а також готують вдома.

До вашої уваги п'ять найпопулярніших рецептів страв львівської кухні, які ви можете приготувати вдома.

Львівський сирник – найпопулярніший десерт західної України. Його подають на свята та продають у кав'ярнях. Страва готується з домашнього сиру з додаванням родзинок, горіхів, цедри.

Рецепт львівського сирника

Інгредієнти:

– 500 грамів домашнього сиру;

– 3 яйця;

– 100 грамів цукру;

– лимон (цедра);

– 125 грамів сушених вишень без кісточки;

– 125 грамів манної крупи;

– 1 столова ложка крохмалю;

– ванільний цукор.

Домашній сир, яйця, цукор, ванільний цукор збийте у блендері до однорідної консистенції. Вишню, викладіть у миску, залийте окропом. Лимон помийте, натріть на грубій тертці цедру. Далі – додайте цедру лимона, крохмаль, манну крупу, вишні, перемішайте. Сирну масу викладіть у форму. Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 45-50 хвилин. Дістаньте з духовки, залиште для охолодження.

Львівський сирник/ Фото Unsplash

Палюшки – страва із тіста у вигляді невеликих валиків, відварених в підсоленому окропі, яку готують з відвареної картоплі, сирих яєць та борошна. Також додають домашній сир, смажену цибулю. Подають зі сметаною.

Як приготувати палюшки

Інгредієнти:

– 300 грамів картоплі;

– 200 грамів домашнього сиру;

– 2 яйця;

– 1-2 столові ложки борошна;

– сіль.

Картоплю, почистіть від шкірки, наріжте скибочками, відваріть в окропі. Зцідіть воду, подрібніть у пюре, додайте сіль, борошно, яйця, домашній сир. Замісіть тісто. Розкатайте у "ковбаски", наріжте товщиною в один сантиметр, сформуйте палюшки. Відваріть у каструлі з підсоленим окропом протягом 2-3 хвилин. Викладіть на тарілку.

Флячки (або хляки) – страва, яку готують з рубців та овочів. Також популярна у польській кухні.

Як приготувати флячки

Інгредієнти:

– 1 кілограм яловичого або телячого чищеного рубця;

– 1,5 літри курячого бульйону;

– 2 цибулі;

– 2 моркви;

– 200 грамів селери;

– 30 грамів вершкового масла 82%;

– мускатний горіх;

– сушений майоран;

– рослинна олія;

– сіль;

– перець.

Рубець, наріжте смужками, відваріть у каструлі з киплячою водою протягом 5-7 хвилин, зцідіть воду, ретельно помийте. На середньому вогні, доведіть до кипіння курячий бульйон. Рубець промийте під проточною водою і перекладіть в каструлю з бульйоном. Цибулю, почистіть, подрібніть ножем. Моркву, селеру, помийте, почистіть, натріть на грубій тертці, обсмажте на пательні з олією протягом 5-7 хвилин, додайте у бульйон. Далі – додайте спеції, перемішайте, варіть протягом 5 хвилин, накрийте кришкою, залиште на 10-15 хвилин. Викладіть у тарілку. Подавайте з хлібом.

Бігос/ Фото wikimedia.org

Бігос – страва з квашеної та тушкованої капусти з додавання м'яса. Також популярна для польської, литовської та білоруської кухні.

Рецепт бігосу

Інгредієнти:

– 500 грамів квашеної капусти;

– 500 грамів білоголової капусти;

– 1-2 цибулі;

– 2 моркви;

– 150 грамів бекону;

– 200 грамів свинини;

– рослинна олія;

– 1 чайна ложка коріандру;

– 1 чайна ложка чебрецю;

– лавровий лист;

– 100 грамів чорносливу;

– 2 зубчики часнику;

– перець;

– сіль.

Білоголову капусту, подрібніть ножем. Бекон, м'ясо, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією до золотої скоринки. Моркву, часник, цибулю, помийте, почистіть, наріжте кубиками, обсмажте на пательні з олією. Далі – додайте капусту, тушкуйте 15-20 хвилин до готовності. Додайте спеції, лавровий лист, чорнослив, квашену капусту, перемішайте, тушкуйте ще протягом 30-35 хвилин. Накрийте кришкою, залиште на 20-25 хвилин. Викладіть на тарілку.

Андрути/ Фото Pexels

Андрути – торт із вафельних коржів, який готують зі згущеним молоком або кавовим кремом, декорують шоколадною глазур'ю, кокосовою стружкою, подрібненими горіхами.

Рецепт торта

Інгредієнти:

– 3-5 вафельні коржі;

– 1 банка вареного згущеного молока;

– 100 грамів вершкового масла 82%.