Який маринад обрати для курятини, щоб м'ясо було ароматним та соковитим? Ми підготували для вас кілька варіантів маринаду для курятини на мангалі та впевнені, що ви знайдете для себе смачний рецепт.

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– медовий

Інгредієнти:

– 4 ст. л меду;

– 1 ч. л міцної гірчиці;

– 2 ст. л соєвого соусу;

– лимонний сік на ваш смак.

Розтопіть мед на паровій бані або у мікрохвильовці. Змішайте мед з гірчицею, соєвим соусом. Збризніть курятину лимонним соком, перемішайте таза лишіть на 3 – 4 хвилини. Вилийте маринад на курятину та ретельно розімніть руками. Залишіть курятину в маринаді на 30 – 40 хвилин маринуватися. Смачного!

– італійський з травами

Інгредієнти:

– 2 – 3 ст. л оливкової олії;

– суміш італійських спецій;

– лимонний сік на ваш смак;

– 2 – 3 зубчики часнику.

Вичавіть зубчики часнику через прес та змішайте з оливковою олією та сухими травами. Курятину збризніть лимонним соком та перемішайте. Перекладіть курятину в миску та полийте маринадом. Накрийте миску шаром харчової плівки та залишіть маринуватися на 30 – 40 хвилин. Смачного!

– гірчичний

Інгредієнти:

– 3 – 4 ст. л діжонської гірчиці в зернах;

– 2 ст. л соєвого соусу;

– лимонний сік на ваш смак.