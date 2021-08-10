Прем'єра 11 сезону "Мастер Шеф": відома дата кулінарного шоу та хто буде суддями проєкту

Сьогодні стала відома дата прем'єри 11 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф", а розповіли про неї організатори на офіційній сторінці в інстаграм. Всі шанувальники проєкту вже з 28 серпня зможуть спостерігати за кулінарами-аматорами на телеканалі СТБ, а якщо ви пропустили один із випусків – на Смачно 24 ви знайдете не тільки опис серії, а й фото.

Повернення аматорів на кухню "Мастер Шеф" в 11 сезоні проєкту чекали сотні тисяч глядачів, адже цей сезон обіцяє бути грандіозним!

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Вже з 28 серпня, на українському телеканалі СТБ, стартує новий 11 сезон кулінарного шоу "Мастер Шеф". Щосуботи, 20-ка найсильніших кулінарів-аматорів країни змагатиметься за місце на проєкті, щоб отримати омріяну перемогу у шоу та можливість навчатися в одній з найкращих кулінарних шкіл Франції.

Суддівський склад в 11 сезоні "Мастер Шеф" залишився незмінним. Очолює суддівську трійку Ектор Хіменес-Браво, також на проєкті залишився шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський й засновниця першої української кулінарної академії – Ольга Мартиновська.

Дивіться тизер до 11 сезону "Мастер Шеф" – відео: