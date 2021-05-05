Мастер Шеф Celebrity дивуватиме українців вже цього літа, – що відомо про нове кулінарне шоу

"МастерШеф. CELEBRITY" – нове сімейне кулінарне шоу, яке вже цього літа зможуть переглядати українці на телеканалі СТБ. Про що новий буде новий кулінарний проєкт та хто буде його ведучими – розповідаємо далі у матеріалі.

Сьогодні, 5 травня 2021 року стало відомо про запуск нового кулінарного шоу "МастерШеф. CELEBRITY" у якому вперше на українському телебаченні змагатимуться найяскравіші знаменитості шоу-бізнесу, актори, телеведучі, танцюристи, учасники відомих шоу і сімейні пари.

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Ведучим нового кулінарного проєкту "МастерШеф. CELEBRITY" буде незмінний суддя "Мастер Шеф" – Ектор Хіменес-Браво, а компанію йому складе популярний шоу-мен Дмитро Танкович.

У кожному випуску проєкту "Мастер Шеф. CELEBRITY" герої шоу будуть мірятися кулінарною майстерністю у двох зіркових командах.

Їм доведеться повністю зануритися в неповторну атмосферу кухні "МастерШеф" і позмагатися в легендарних конкурсах проєкту. Наприклад, розгадати "кулінарного крокодила", приготувати страву без традиційних девайсів або ж виграти естафету, – відзначили на офіційній сторінці телеканалу СТБ в інстаграм.

Відомо, що участь у новому кулінарному проєкті "Мастер Шеф. CELEBRITY" візьмуть участь такі зірки українського шоу-бізу: Джамала, Слава Камінська, Ольга Сумська, Наталія Могилевська, Даша Астаф'єва, Олег Скрипка, Оля Полякова, Юрій Ткач, Віталій Козловський, Мішель Андраде, Сергій і Сніжана Бабкіни, Олександра Заріцька, Надія Матвєєва, Євген Кот, Олена Шоптенко.

Переможець "Мастер Шеф. CELEBRITY" отримає ексклюзивний приз — срібну сковороду з гравіюванням "Мастер Шеф".