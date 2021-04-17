Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 11 випуск: відомо хто покинув шоу за крок до мрії

У 11 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" ми дізнаємося хто покине проєкт за крок до мрії, а хто продовжить боротьбу за звання найкращого шеф-кухаря шоу.

У 11 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" дванадцять найкращих шеф-кухарів України спробують себе у ролі митців, ставитимуть ставки на колег та змагатимуться у битві чорних фартухів.

Читайте також Мастер Шеф Професіонали 3 сезон: хто увійшов до 20-ки проєкту – імена учасників

Перед початком першого випробування судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" запропонували кулінарам оцінити кожного зі своїх колег та скласти рейтинг 12 найкращих шеф-кухарів сезону. Найслабший учасник отримає номер 12, а найсильніший – 1.

Після не довгих роздумів та дискусій кухарі розподілили номери між собою таким чином: 1 – Елеонора Баранова, 2 – Леонід Малюга, 3 – Микола Люлько, 4 – Микола Мигаль, 5 – Стела Клименко, 6 – Віктор Шайдецький, 7 – Ліля Стоянова, 8 – Віталік Нужний, 9 – Ліда Корнієнко, 10 – Влад Цимбалюк, 11 – Ігор Міщенко, 12 – Руслан Яковлев.

Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" запитали учасників чи є серед них азартні люди? Декілька кулінарів посміхнулися, але відкрито не зізнався ніхто.

Учасники 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" будуть робити ставки один на одного, а номерки стануть не лише власними оцінками, а й коефіцієнтами для ставок. У кожного буде стартовий капітал – 20 "шефів", як ними розпоряджатися обирає кожен особисто. У цьому випробуванні вигідніше ставити на учасників з більшим номером, але чи не зіпсує він страву, адже найслабші кулінари отримали ці номери.

Конкурс поділений на 2 раунди по 30 хвилин. Програють у ньому ті учасники 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" котрі назбирають найменшу суму "шефів", тобто їхні ставки не зіграють.

У першому раунді найбільше учасників поставили свої ставки на Лілію, та не прогадали, а от ставки на Лілю та Руслана – згоріли. Вони не змогли правильно приготувати страви під коробками-загадками.

У другому раунді учасники вже добре думали, перед тим як ставити свою ставку. Кулінари найбільше ставок зробили на Руслана, адже у нього найбільший коефіцієнт – йому потрібно приготувати різото Пармеджано.

Також ставили на Лілю, Ліду, Ігоря та Віктора. Микола Мигаль йшов у ва-банк та ставив на Влада, а Ігор на Руслана з позичених грошей.

Перед початком 2 раунду судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" дещо підкорегували правила конкурсу.

Щоб ті учасники, на яких ніхто з колег не зробив ставки не розслаблялися та готували страву відповідально, вразі не прийняття суддями страви можуть отримати чорного фартуха.

На вердиктах суддів у страві Лілі фіш-н-чіпс знайшли кістку, у Віталіка взагалі не вийшли самоси, а Ігор неправильно приготував соус для Нісуазу. Ліда не змогла приготувати правильно страву татакі, а Руслан, з найбільшою кількістю ставок, хоч і неправильно натер сир, його страву судді прийняли. Багато кухарів програли свої останні шефи, але найменше заробив Микола Мигаль – 88 "шефів". Найбільшу суму заробив Руслан – 390 "шефів".

Чотири сезони на тарілці кухарів

Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" розпочали друге випробування з розповіді про видатного шеф-кухаря Масімо Ботура, котрий перетворює кожну свою страву на витвір мистецтва.

У цьому випробуванні судді хочуть розкрити внутрішніх митців професіоналів та для цього запропонували їм власноруч розділитися на пари. Елеонора стала у пару з Леонідом, Микола з Лідією, Ліля з Віталіком, Віктор з Миколою, Стела з Русланом та Влад з Ігорем.

Завданням другого випробування 11 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" стало приготувати сет з чотирьох страв під назвою "Чотири сезони": зима, весна, літо, осінь.

За дві години кулінари мають перетворити кухню 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" на галерею мистецтв з яскравими кольорами та поєднаннями на тарілках.

Чого тільки не придумали кулінари на своїх тарілках, яскраво поєднували кольори, смаки та, на жаль, не всі їхні сети були вдалими.

Читайте також Мастер Шеф Професіонали 3 сезон 10 випуск: битва ресторанів та виліт сильної учасниці з проєкту

Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" засипали критикою пари Владислава та Ігоря й Миколи та Лідії, а от найкраще зобразити "Чотири сезони" вдалося Віктору та Лілії.

У другому випробуванні 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чорні фартухи одягнули пари Владислава та Ігоря й Миколи та Лідії.

Битва чорних фартухів

На сьогоднішнє завдання для битви чорних суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" надихнув карантин. Під коробками-загадками у кожного з учасників були 5 банок різних розмірів. Створити вишукані страви, які не зіпсуються навіть за тиждень – головне завдання професіоналів у чорних фартухах.

Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" наголосили, що їм потрібно довести, що страви з банки можуть бути вишуканими та смачними.

Професіонали можуть обрати, скільки страв їм готувати на свій розсуд – це або три різні страви, або одна, але в трьох банках, які між собою будуть поєднуватися.

Законсервовані страви судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" будуть куштувати та оцінювати після перерви, щоб страви настоялися.

За дві години професіонали втілювали у стравах в банках свої найбожевільніші ідеї та задуми. Майже кожен учасник битви чорних фартухів враховував поради колег з балкона, але, як показує практика, не всі вони були правильні та доречні.

Микола Мигаль приготував три різні страви: мусаку з морепродуктами, рієт та консервоване яблуко. Всі три страви сподобалися суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали". Ліда Корнієнко приготувала одну страву – мариновані овочі з куркою та пюре сочевиці. Ектор Хіменес-Браво відзначив, що Лідія правильно законсервувала страву та вдало поєднала техніки і смаки у ній. Ігор Міщенко приготував три різні страви: чилі кон карне, філе дорадо з овочами та мізки зі смородиною. Хлопець трішки перестарався з жирністю страв, проте відгуки суддів були неоднозначні. Владислав Цимбалюк подав суддям одну страву: кус-кус з соусом біск та рибні кульки. Ектор Хіменес-Браво відзначив красиву кольорову гаму страви, але, на жаль, їй бракує спецій.

На жаль, за вердиктом суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" шоу покидає Ігор Міщенко.

Дивіться відео 11 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" онлайн: завантажиться згодом