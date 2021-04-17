В 11 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" мы узнаем, кто покинет проект в шаге от мечты, а кто продолжит борьбу за звание лучшего шеф-повара шоу.

В 11 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" двенадцать лучших шеф-поваров Украины попробуют себя в роли художников, будут ставить ставки на коллег и соревноваться в битве черных фартуков.

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Перед началом первого испытания судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" предложили кулинарам оценить каждого из своих коллег и составить рейтинг 12 лучших шеф-поваров сезона. Самый слабый участник получит номер 12, а сильный – 1.

После не долгих раздумий и дискуссий повара распределили номера между собой следующим образом: 1 – Элеонора Баранова, 2 – Леонид Малюга, 3 – Николай Люлько, 4 – Николай Мигаль, 5 – Стелла Клименко, 6 – Виктор Шайдецкий, 7 – Лиля Стоянова, 8 – Виталик Нужный, 9 – Лида Корниенко, 10 – Влад Цимбалюк, 11 – Игорь Мищенко, 12 – Руслан Яковлев.

Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" спросили участников, есть ли среди них азартные люди? Несколько кулинаров улыбнулись, но открыто не признался никто.

Участники 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" будут делать ставки друг на друга, а номерки станут не только собственными оценкам, но и коэффициентами для ставок. У каждого будет стартовый капитал – 20 "шефов", как ими распоряжаться выбирает каждый лично. В этом испытании выгоднее ставить на участников с большим номером, но не испортят ли они блюдо, ведь слабые кулинары получили эти номера.

Конкурс разделен на 2 раунда по 30 минут. Проигрывают в нем те участники 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" которые насобирают наименьшую сумму "шефов", то есть их ставки не сыграют.

В первом раунде больше всего участников поставили свои ставки на Лилию, и не прогадали, а вот ставки на Лилю и Руслана – сгорели. Они не смогли правильно приготовить блюда под коробками-загадками.

Во втором раунде участники уже хорошо думали, перед тем как ставить свою ставку. Кулинары больше всего ставок сделали на Руслана, ведь у него самый большой коэффициент – ему нужно приготовить ризотто Пармеджано.

Также ставили на Лилю, Лиду, Игоря и Виктора. Николай Мигаль шел ва-банк и ставил на Влада, а Игорь на Руслана из одолженных денег.

Перед началом 2 раунда судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" несколько подкорректировали правила конкурса.

Чтобы те участники, на которых никто из коллег не сделал ставки, не расслаблялись и готовили блюдо ответственно, в случае непринятия судьями блюда могут получить черный фартук.

На вердиктах судей в блюде Лили фиш-н-чипс нашли кость, у Виталика вообще не вышли самосы, а Игорь неправильно приготовил соус для Нисуаза. Лида не смогла приготовить правильно блюдо татаки, а Руслан, с наибольшим количеством ставок, хотя и неправильно натер сыр, его блюдо судьи приняли. Многие повара проиграли свои последние шефы, но меньше всего заработал Николай Мигаль – 88 "шефов". Наибольшую сумму заработал Руслан – 390 "шефов".

Четыре сезона на тарелке поваров

Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" начали второе испытание с рассказа о выдающемся шеф-поваре Массимо Ботуре, который превращает каждое свою блюдо в произведение искусства.

В этом испытании судьи хотят раскрыть внутренних творцов профессионалов и для этого предложили им собственноручно разделиться на пары. Элеонора стала в пару с Леонидом, Николай с Лидией, Лиля с Виталиком, Виктор с Николаем, Стелла с Русланом и Влад с Игорем.

Задачей второго испытания 11 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" стало приготовить сет из четырех блюд под названием "Четыре сезона": зима, весна, лето, осень.

За 2 часа кулинары должны превратить кухню 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" в галерею искусств с яркими цветами и сочетаниями на тарелках.

Чего только не придумали кулинары на своих тарелках, ярко сочетали цвета, вкусы, но, к сожалению, не все их сеты были удачными.

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Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" засыпали критикой пары Владислава и Игоря, а также Николая и Лидии, а вот лучше всего изобразить "Четыре сезона" удалось Виктору и Лилии.

Во втором испытании 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" черные фартуки одели пары Владислава и Игоря, а также Николая и Лидии.

Битва черных фартуков

На сегодняшнее задание для битвы черных судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" вдохновил карантин. Под коробками-загадками у каждого из участников были 5 банок разных размеров. Создать изысканные блюда, которые не испортятся даже за неделю – главная задача профессионалов в черных фартуках.

Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" отметили, что им нужно доказать, что блюда из банки могут быть изысканными и вкусными.

Профессионалы могут выбрать, сколько блюд им готовить по своему усмотрению – это либо три разных блюда, либо одно, но в трех банках, которые между собой будут сочетаться.

Законсервированные блюда судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" будут пробовать и оценивать после перерыва, чтобы блюда настоялись.

За 2 часа профессионалы воплощали в блюдах в банках свои безумные идеи и замыслы. Почти каждый участник битвы черных фартуков учитывал советы коллег с балкона, но, как показывает практика, не все они были правильные и уместные.

Николай Мигаль приготовил три разных блюда: мусаку с морепродуктами, риет и консервированное яблоко. Все три блюда понравились судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы". Лида Корниенко приготовила одно блюдо – маринованные овощи с курицей и пюре чечевицы. Хименес-Браво отметил, что Лидия правильно законсервировала блюдо и удачно соединила техники и вкусы в нем. Игорь Мищенко приготовил три разных блюда: чили кон карне, филе дорадо с овощами и мозги со смородиной. Парень немного перестарался с жирностью блюд, однако отзывы судей были неоднозначны. Владислав Цимбалюк подал судьям одно блюдо: кус-кус с соусом биск и рыбные шарики. Хименес-Браво отметил красивую цветовую гамму блюда, но, к сожалению, ему не хватает специй.

К сожалению, по вердикту судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" шоу покидает Игорь Мищенко.

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