Укр Рус
Новини Смачно Смачні рецепти Що приготувати на Різдво замість звичних салатів та "гарячого": меню святкових страв
21 грудня, 08:35
7

Що приготувати на Різдво замість звичних салатів та "гарячого": меню святкових страв

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Стаття пропонує меню святкових страв на Різдво, включаючи салат з качки, канапе з тріскою, паштет з печінки, запечений бочок та домашній "Київський торт".
  • Кожна страва має зазначені інгредієнти, час приготування та кількість порцій, а також посилання на рецепти.

Різдво завжди починається з чарівного настрою – коли дім наповнюється запахами, а стіл поступово збирає родину. У цей вечір важливо мати меню, яке створює відчуття свята.

Страви можуть бути різними – теплими й холодними, ситними й легкими, проте всі вони мають легко поєднуватися між собою в одну гармонію. 24 Канал зібрав добірку страв, яка сподобається навіть вибагливим гурманам. 

Цікаво Всі визнають його кращим за "Шубу": як приготувати фінський салат з оселедцем 

Як приготувати салат з качки? 

  • Час: 60 хвилин
  • Порцій: 1 

Інгредієнти
– качина грудка; 
– мед; 
– соєвий соус; 
– гірчиця; 
– пучок руколи; 
– 5 штук томатів чері; 
– 30 – 50 грамів блакитного сиру; 
– 1 інжир. 
дляя соусу: 
– 1 столова ложка соєвого соусу; 
– чверть столової ложки діжонської гірчиці; 
– пів столової ложки меду. 

Готуємо салат, який вражає: відео 

Приготування: 

  1. Качину грудку зачистіть, відріжте зайвий жир, надріжте шкіру горизонтально, намагаючись не зачіпати м’ясо й зробіть якомога більше надрізів. Легше це зробити з підмороженою грудинкою.
  2. Для маринаду змішайте соєвий соус, гірчицю та мед.
  3. За бажання додайте трохи апельсинового соку, гілочку чебрецю та зубчик часнику – цілий, але розчавлений. Грудку замаринуйте приблизно на 30 – 40 хвилин.
  4. Грудку смажте шкірою вниз на холодній сковорідці. З обох боків доведіть до рум’яності.
  5. Далі качку перекладіть на лист для запікання й випікайте 12 хвилин при 200 градусах.
  6. Для салату все наріжте та змішайте разом із соусом. Інжир можна замінити будь-якою ягодою чи грушею, апельсином або хурмою.
  7. Також додайте трохи фініків. Готову качку наріжте тонкими скибками та викладіть зверху на готовий салат.

Як приготувати канапе з тріскою? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4 – 6 

Інгредієнти: 
– чорний хліб; 
– оливкова олія; 
– сушений часник; 
– 1 банка печінки тріски; 
– 1 плавлений сирок; 
– 1 – 2 варених яйця; 
– сіль; 
– чорний мелений перець; 
– 1 – 2 столові ложки сметани/йогурту/майонезу.

Закуска, яку запамʼятають надовго: приготуйте з відео 

Приготування: 

  1. Заздалегідь відваріть курячі яйця до готовності в підсоленій воді – 7 – 8 хвилин.
  2. Охолодіть їх під проточною водою та очистіть від шкарлупи.
  3. Хліб наріжте квадратиками, полийте оливковою олією, посипте сушеним часником і підсушіть у духовці 10 хвилин.
  4. Для начинки змішайте печінку тріски, натертий плавлений сирок, натерті варені яйця, додайте сіль, перець і сметану.
  5. Якщо використовуєте майонез – сіль у начинку не додавайте.
  6. Викладіть начинку на підсушений хлібчик і прикрасіть зеленою цибулькою. 

Як приготувати паштет з печінки? 

  • Час: 40 хвилин
  • Порцій: 2 

Інгредієнти
– 500 грамів курячої печінки; 
– пів великої ріпчастої цибулини; 
– 1 велика морквина; 
– вершки 33 %; 
– масло вершкове; 
– сіль. 

Паштет, який люблять усі: відеорецепт

Приготування

  1. Спершу наріжте цибулю та моркву кубиками й обсмажте їх на вершковому маслі.
  2. Перекладіть овочі в миску.
  3. Печінку ретельно помийте та почистіть.
  4. У тій самій сковорідці обсмажте курячу печінку – також на вершковому маслі.
  5. Готуйте доти, доки печінка повністю просмажиться всередині.
  6. Додайте овочі, вершки та сіль і протушіть усе разом кілька хвилин. Від кількості води та вершків залежить густота паштету, тому коригуйте її до смаку – завдяки вершковому маслу він застигає. Збийте масу блендером і викладіть у форму, зверху залийте розтопленим вершковим маслом. Або викладіть паштет на плівку, всередину покладіть шматок масла, загорніть у формі ковбаски та охолодіть у холодильнику.

Як приготувати запечений бочок?

  • Час: 2,5 години
  • Порцій:

Інгредієнти
– 2 кілограми грудинки зі шкірою;
– 2 пачки спецій до сала;
 – 1 пачка прованських трав;
– 1 головка часнику;
– 4 гілочки розмарину;
– пів чайної ложки солі;
– 2 столових ложки олії.

Це мʼясо стане зіркою вашого свята: дивіться відео приготування

Приготування: 

  1. Часник із розмарином добре подрібніть у ступці із сіллю або перебийте блендером.
  2. Шмат свинини розпластуйте, формуючи прямокутний шматок для рулету.
  3. З короткого боку довгим ножем розріжте наполовину товщини, але не до самого кінця.
  4. Натріть м'ясо часником і спеціями разом з олією.
  5. Згорніть щільно шматок і зв'яжіть кулінарною ниткою. Бажано, щоб м'ясо постояло в холодильнику під плівкою хоча б 6 – 8 годин, а краще добу.
  6. Дістаньте м'ясо з холодильника заздалегідь, загорніть у пергамент, а потім у фольгу, щоб воно щільно було закрито. Запікайте 2,5 години при температурі 180 градусів першу годину і 150 градусів наступні півтори.
  7. Відкрийте шматок і поставте зарум'янюватися ще на пів години за температури 190 – 200 градусів, періодично змащуючи жиром, поки не утвориться хрустка скоринка з бульбашками.

Як приготувати домашній "Київський торт" від Ярославського?

  • Час: приблизно 3 години
  • Порцій: 1 

Інгредієнти
Коржі: 
– 260 грамів білків (8 яєць);
– 100 грамів цукру;
– 60 грамів борошна;
– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;
 – 170 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
 – 200 грамів підсмажених лісових горіхів.
Крем Шарлот
– 8 жовтків;
– 200 грамів молока; 
– 260 грамів цукру;
– 350 грамів масла 82,5%.
Шоколадний крем: 
– 20 грамів какао-порошку;
– 20 грамів коньяку (2 кришки);
 – 120 грамів горіхів для прикрашування. 

Готуємо торт з шефом: відео

Приготування: 

  1. Варто починати за добу. Розділіть жовтки й білки.
  2. Білки залиште під плівкою на ніч при кімнатній температурі.
  3. Наступного дня збийте білки з дрібкою солі та кількома краплями лимонного соку в піну, додайте 100 грамів цукру і збийте до його розчинення.
  4. Обсмажені горіхи подрібніть.
  5. Акуратно змішайте збиті білки з сухими інгредієнтами й горіхами.
  6. Цю суміш поділіть на 2 частини. Викладіть у форму діаметром 20 сантиметрів, змащену олією та вистелену пергаментом, і випікайте при 125 – 130 градусів 2 – 2,5 години.
  7. Дістаньте та охолодіть.
  8. Жовтки змішайте з молоком та цукром і доведіть до кипіння, постійно перемішуючи вінчиком.
  9. Охолодіть. Масло збийте до побіління, в 3 прийоми додавайте заварну суміш.
  10. Отриманий крем діліть на 3 частини. В одну третину додайте какао та коньяк і ще трохи збийте.

Що ще приготувати на свята? 