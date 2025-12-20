Достатньо буквально кількох смакових акцентів, щоб звична "Шуба" перетворилася на потіху гурмана. Принаймні, фінський варіант приготування цього салату викликає саме такий ефект, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Yhteishyva.

Як приготувати фінський салат з оселедцем?

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів філе маринованого оселедця;

– 300 грамів вареного буряка;

– 3 варені картоплини;

– 2 моркви;

– 1 кисле яблуко;

– 1 червона цибуля;

соус:

– 250 грамів жирної сметани;

– 2 столові ложки діжонської гірчиці;

– сік половини лимона;

– пучок кропу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Відваріть буряк, картоплю та моркву до м’якості, повністю остудіть і очистьте. Овочі, філе оселедця та очищене кисле яблуко наріжте дрібними рівними кубиками, щоб салат мав збалансований смак і гарну текстуру. Червону цибулю наріжте дуже тонко півкільцями або дрібними кубиками. Для заправки змішайте сметану з діжонською гірчицею, додайте сік половини лимона, дрібно нарізаний кріп, посоліть і поперчіть. Ретельно перемішайте до гладкої однорідної консистенції. Салат зручно формувати у прозорому салатнику, формі або за допомогою кулінарного кільця. Викладайте інгредієнти шарами: спочатку картоплю, далі оселедець, цибулю, моркву, яблуко і на кінець буряк. Кожен шар, окрім верхнього, рівномірно змащуйте сметанно-гірчичним соусом. Після формування вирівняйте верх, за бажанням покрийте салат тонким шаром заправки з усіх боків. Накрийте салат харчовою плівкою та поставте в холодильник мінімум на 4 години, а краще на ніч, щоб він добре просочився. Перед подачею прикрасьте свіжим кропом.

Як купити свіжого оселедця?

Якщо купуєте свіжого оселедця – звертайте увагу на очі. Якщо з рибою щось негаразд, саме по очах це буде помітно в першу чергу, радить Smaker.

Готове філе оселедця повинно бути приємного кольору та герметично запакованим. Подивіться на дату виготовлення – краще перебрати декілька упаковок та обрати найбільш свіжу.

