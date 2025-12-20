Достатньо буквально кількох смакових акцентів, щоб звична "Шуба" перетворилася на потіху гурмана. Принаймні, фінський варіант приготування цього салату викликає саме такий ефект, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Yhteishyva.
Як приготувати фінський салат з оселедцем?
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів філе маринованого оселедця;
– 300 грамів вареного буряка;
– 3 варені картоплини;
– 2 моркви;
– 1 кисле яблуко;
– 1 червона цибуля;
соус:
– 250 грамів жирної сметани;
– 2 столові ложки діжонської гірчиці;
– сік половини лимона;
– пучок кропу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Відваріть буряк, картоплю та моркву до м’якості, повністю остудіть і очистьте.
- Овочі, філе оселедця та очищене кисле яблуко наріжте дрібними рівними кубиками, щоб салат мав збалансований смак і гарну текстуру.
- Червону цибулю наріжте дуже тонко півкільцями або дрібними кубиками.
- Для заправки змішайте сметану з діжонською гірчицею, додайте сік половини лимона, дрібно нарізаний кріп, посоліть і поперчіть. Ретельно перемішайте до гладкої однорідної консистенції.
- Салат зручно формувати у прозорому салатнику, формі або за допомогою кулінарного кільця.
- Викладайте інгредієнти шарами: спочатку картоплю, далі оселедець, цибулю, моркву, яблуко і на кінець буряк.
- Кожен шар, окрім верхнього, рівномірно змащуйте сметанно-гірчичним соусом.
- Після формування вирівняйте верх, за бажанням покрийте салат тонким шаром заправки з усіх боків.
- Накрийте салат харчовою плівкою та поставте в холодильник мінімум на 4 години, а краще на ніч, щоб він добре просочився.
- Перед подачею прикрасьте свіжим кропом.
Як купити свіжого оселедця?
Якщо купуєте свіжого оселедця – звертайте увагу на очі. Якщо з рибою щось негаразд, саме по очах це буде помітно в першу чергу, радить Smaker.
Готове філе оселедця повинно бути приємного кольору та герметично запакованим. Подивіться на дату виготовлення – краще перебрати декілька упаковок та обрати найбільш свіжу.
