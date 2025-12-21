Страви можуть бути різними – теплими й холодними, ситними й легкими, проте всі вони мають легко поєднуватися між собою в одну гармонію. 24 Канал зібрав добірку страв, яка сподобається навіть вибагливим гурманам.
Як приготувати салат з качки?
- Час: 60 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– качина грудка;
– мед;
– соєвий соус;
– гірчиця;
– пучок руколи;
– 5 штук томатів чері;
– 30 – 50 грамів блакитного сиру;
– 1 інжир.
дляя соусу:
– 1 столова ложка соєвого соусу;
– чверть столової ложки діжонської гірчиці;
– пів столової ложки меду.
Готуємо салат, який вражає: відео
Приготування:
- Качину грудку зачистіть, відріжте зайвий жир, надріжте шкіру горизонтально, намагаючись не зачіпати м’ясо й зробіть якомога більше надрізів. Легше це зробити з підмороженою грудинкою.
- Для маринаду змішайте соєвий соус, гірчицю та мед.
- За бажання додайте трохи апельсинового соку, гілочку чебрецю та зубчик часнику – цілий, але розчавлений. Грудку замаринуйте приблизно на 30 – 40 хвилин.
- Грудку смажте шкірою вниз на холодній сковорідці. З обох боків доведіть до рум’яності.
- Далі качку перекладіть на лист для запікання й випікайте 12 хвилин при 200 градусах.
- Для салату все наріжте та змішайте разом із соусом. Інжир можна замінити будь-якою ягодою чи грушею, апельсином або хурмою.
- Також додайте трохи фініків. Готову качку наріжте тонкими скибками та викладіть зверху на готовий салат.
Як приготувати канапе з тріскою?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4 – 6
Інгредієнти:
– чорний хліб;
– оливкова олія;
– сушений часник;
– 1 банка печінки тріски;
– 1 плавлений сирок;
– 1 – 2 варених яйця;
– сіль;
– чорний мелений перець;
– 1 – 2 столові ложки сметани/йогурту/майонезу.
Закуска, яку запамʼятають надовго: приготуйте з відео
Приготування:
- Заздалегідь відваріть курячі яйця до готовності в підсоленій воді – 7 – 8 хвилин.
- Охолодіть їх під проточною водою та очистіть від шкарлупи.
- Хліб наріжте квадратиками, полийте оливковою олією, посипте сушеним часником і підсушіть у духовці 10 хвилин.
- Для начинки змішайте печінку тріски, натертий плавлений сирок, натерті варені яйця, додайте сіль, перець і сметану.
- Якщо використовуєте майонез – сіль у начинку не додавайте.
- Викладіть начинку на підсушений хлібчик і прикрасіть зеленою цибулькою.
Як приготувати паштет з печінки?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів курячої печінки;
– пів великої ріпчастої цибулини;
– 1 велика морквина;
– вершки 33 %;
– масло вершкове;
– сіль.
Паштет, який люблять усі: відеорецепт
Приготування:
- Спершу наріжте цибулю та моркву кубиками й обсмажте їх на вершковому маслі.
- Перекладіть овочі в миску.
- Печінку ретельно помийте та почистіть.
- У тій самій сковорідці обсмажте курячу печінку – також на вершковому маслі.
- Готуйте доти, доки печінка повністю просмажиться всередині.
- Додайте овочі, вершки та сіль і протушіть усе разом кілька хвилин. Від кількості води та вершків залежить густота паштету, тому коригуйте її до смаку – завдяки вершковому маслу він застигає. Збийте масу блендером і викладіть у форму, зверху залийте розтопленим вершковим маслом. Або викладіть паштет на плівку, всередину покладіть шматок масла, загорніть у формі ковбаски та охолодіть у холодильнику.
Як приготувати запечений бочок?
- Час: 2,5 години
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 кілограми грудинки зі шкірою;
– 2 пачки спецій до сала;
– 1 пачка прованських трав;
– 1 головка часнику;
– 4 гілочки розмарину;
– пів чайної ложки солі;
– 2 столових ложки олії.
Це мʼясо стане зіркою вашого свята: дивіться відео приготування
Приготування:
- Часник із розмарином добре подрібніть у ступці із сіллю або перебийте блендером.
- Шмат свинини розпластуйте, формуючи прямокутний шматок для рулету.
- З короткого боку довгим ножем розріжте наполовину товщини, але не до самого кінця.
- Натріть м'ясо часником і спеціями разом з олією.
- Згорніть щільно шматок і зв'яжіть кулінарною ниткою. Бажано, щоб м'ясо постояло в холодильнику під плівкою хоча б 6 – 8 годин, а краще добу.
- Дістаньте м'ясо з холодильника заздалегідь, загорніть у пергамент, а потім у фольгу, щоб воно щільно було закрито. Запікайте 2,5 години при температурі 180 градусів першу годину і 150 градусів наступні півтори.
- Відкрийте шматок і поставте зарум'янюватися ще на пів години за температури 190 – 200 градусів, періодично змащуючи жиром, поки не утвориться хрустка скоринка з бульбашками.
Як приготувати домашній "Київський торт" від Ярославського?
- Час: приблизно 3 години
- Порцій: 1
Інгредієнти:
Коржі:
– 260 грамів білків (8 яєць);
– 100 грамів цукру;
– 60 грамів борошна;
– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 170 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 200 грамів підсмажених лісових горіхів.
Крем Шарлот:
– 8 жовтків;
– 200 грамів молока;
– 260 грамів цукру;
– 350 грамів масла 82,5%.
Шоколадний крем:
– 20 грамів какао-порошку;
– 20 грамів коньяку (2 кришки);
– 120 грамів горіхів для прикрашування.
Готуємо торт з шефом: відео
Приготування:
- Варто починати за добу. Розділіть жовтки й білки.
- Білки залиште під плівкою на ніч при кімнатній температурі.
- Наступного дня збийте білки з дрібкою солі та кількома краплями лимонного соку в піну, додайте 100 грамів цукру і збийте до його розчинення.
- Обсмажені горіхи подрібніть.
- Акуратно змішайте збиті білки з сухими інгредієнтами й горіхами.
- Цю суміш поділіть на 2 частини. Викладіть у форму діаметром 20 сантиметрів, змащену олією та вистелену пергаментом, і випікайте при 125 – 130 градусів 2 – 2,5 години.
- Дістаньте та охолодіть.
- Жовтки змішайте з молоком та цукром і доведіть до кипіння, постійно перемішуючи вінчиком.
- Охолодіть. Масло збийте до побіління, в 3 прийоми додавайте заварну суміш.
- Отриманий крем діліть на 3 частини. В одну третину додайте какао та коньяк і ще трохи збийте.
