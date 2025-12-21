Страви можуть бути різними – теплими й холодними, ситними й легкими, проте всі вони мають легко поєднуватися між собою в одну гармонію. 24 Канал зібрав добірку страв, яка сподобається навіть вибагливим гурманам.

Як приготувати салат з качки?

Час : 60 хвилин

: 60 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– качина грудка;

– мед;

– соєвий соус;

– гірчиця;

– пучок руколи;

– 5 штук томатів чері;

– 30 – 50 грамів блакитного сиру;

– 1 інжир.

дляя соусу:

– 1 столова ложка соєвого соусу;

– чверть столової ложки діжонської гірчиці;

– пів столової ложки меду.

Готуємо салат, який вражає: відео

Приготування:

Качину грудку зачистіть, відріжте зайвий жир, надріжте шкіру горизонтально, намагаючись не зачіпати м’ясо й зробіть якомога більше надрізів. Легше це зробити з підмороженою грудинкою. Для маринаду змішайте соєвий соус, гірчицю та мед. За бажання додайте трохи апельсинового соку, гілочку чебрецю та зубчик часнику – цілий, але розчавлений. Грудку замаринуйте приблизно на 30 – 40 хвилин. Грудку смажте шкірою вниз на холодній сковорідці. З обох боків доведіть до рум’яності. Далі качку перекладіть на лист для запікання й випікайте 12 хвилин при 200 градусах. Для салату все наріжте та змішайте разом із соусом. Інжир можна замінити будь-якою ягодою чи грушею, апельсином або хурмою. Також додайте трохи фініків. Готову качку наріжте тонкими скибками та викладіть зверху на готовий салат.

Як приготувати канапе з тріскою?

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порцій: 4 – 6

Інгредієнти:

– чорний хліб;

– оливкова олія;

– сушений часник;

– 1 банка печінки тріски;

– 1 плавлений сирок;

– 1 – 2 варених яйця;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– 1 – 2 столові ложки сметани/йогурту/майонезу.

Закуска, яку запамʼятають надовго: приготуйте з відео

Приготування:

Заздалегідь відваріть курячі яйця до готовності в підсоленій воді – 7 – 8 хвилин. Охолодіть їх під проточною водою та очистіть від шкарлупи. Хліб наріжте квадратиками, полийте оливковою олією, посипте сушеним часником і підсушіть у духовці 10 хвилин. Для начинки змішайте печінку тріски, натертий плавлений сирок, натерті варені яйця, додайте сіль, перець і сметану. Якщо використовуєте майонез – сіль у начинку не додавайте. Викладіть начинку на підсушений хлібчик і прикрасіть зеленою цибулькою.

Як приготувати паштет з печінки?

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів курячої печінки;

– пів великої ріпчастої цибулини;

– 1 велика морквина;

– вершки 33 %;

– масло вершкове;

– сіль.

Паштет, який люблять усі: відеорецепт

Приготування:

Спершу наріжте цибулю та моркву кубиками й обсмажте їх на вершковому маслі. Перекладіть овочі в миску. Печінку ретельно помийте та почистіть. У тій самій сковорідці обсмажте курячу печінку – також на вершковому маслі. Готуйте доти, доки печінка повністю просмажиться всередині. Додайте овочі, вершки та сіль і протушіть усе разом кілька хвилин. Від кількості води та вершків залежить густота паштету, тому коригуйте її до смаку – завдяки вершковому маслу він застигає. Збийте масу блендером і викладіть у форму, зверху залийте розтопленим вершковим маслом. Або викладіть паштет на плівку, всередину покладіть шматок масла, загорніть у формі ковбаски та охолодіть у холодильнику.

Як приготувати запечений бочок?

Час: 2,5 години

2,5 години Порцій: 1

Інгредієнти:

– 2 кілограми грудинки зі шкірою;

– 2 пачки спецій до сала;

– 1 пачка прованських трав;

– 1 головка часнику;

– 4 гілочки розмарину;

– пів чайної ложки солі;

– 2 столових ложки олії.

Це мʼясо стане зіркою вашого свята: дивіться відео приготування

Приготування:

Часник із розмарином добре подрібніть у ступці із сіллю або перебийте блендером. Шмат свинини розпластуйте, формуючи прямокутний шматок для рулету. З короткого боку довгим ножем розріжте наполовину товщини, але не до самого кінця. Натріть м'ясо часником і спеціями разом з олією. Згорніть щільно шматок і зв'яжіть кулінарною ниткою. Бажано, щоб м'ясо постояло в холодильнику під плівкою хоча б 6 – 8 годин, а краще добу. Дістаньте м'ясо з холодильника заздалегідь, загорніть у пергамент, а потім у фольгу, щоб воно щільно було закрито. Запікайте 2,5 години при температурі 180 градусів першу годину і 150 градусів наступні півтори. Відкрийте шматок і поставте зарум'янюватися ще на пів години за температури 190 – 200 градусів, періодично змащуючи жиром, поки не утвориться хрустка скоринка з бульбашками.

Як приготувати домашній "Київський торт" від Ярославського?

Час : приблизно 3 години

: приблизно 3 години Порцій: 1

Інгредієнти:

Коржі:

– 260 грамів білків (8 яєць);

– 100 грамів цукру;

– 60 грамів борошна;

– 10 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 170 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 200 грамів підсмажених лісових горіхів.

Крем Шарлот:

– 8 жовтків;

– 200 грамів молока;

– 260 грамів цукру;

– 350 грамів масла 82,5%.

Шоколадний крем:

– 20 грамів какао-порошку;

– 20 грамів коньяку (2 кришки);

– 120 грамів горіхів для прикрашування.

Готуємо торт з шефом: відео

Приготування:

Варто починати за добу. Розділіть жовтки й білки. Білки залиште під плівкою на ніч при кімнатній температурі. Наступного дня збийте білки з дрібкою солі та кількома краплями лимонного соку в піну, додайте 100 грамів цукру і збийте до його розчинення. Обсмажені горіхи подрібніть. Акуратно змішайте збиті білки з сухими інгредієнтами й горіхами. Цю суміш поділіть на 2 частини. Викладіть у форму діаметром 20 сантиметрів, змащену олією та вистелену пергаментом, і випікайте при 125 – 130 градусів 2 – 2,5 години. Дістаньте та охолодіть. Жовтки змішайте з молоком та цукром і доведіть до кипіння, постійно перемішуючи вінчиком. Охолодіть. Масло збийте до побіління, в 3 прийоми додавайте заварну суміш. Отриманий крем діліть на 3 частини. В одну третину додайте какао та коньяк і ще трохи збийте.

