Начинки обирали прості, доступні, але наповнені глибоким змістом – кожна з них мала своє символічне значення. Редакція 24 Канал підготувала підбірку простих рецептів вареників, які найчастіше зʼявлялися на столі у Святвечір.

Вареники з капустою

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 250 мілілітрів теплої води;
– 2 столові ложки олії;
– дрібка солі;
– 400 грамів квашеної капусти;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки олії для смаження;
– чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Замісіть пісне тісто з борошна, води, солі та олії й дайте йому відпочити.
  2. Капусту дрібно посічіть, обсмажте разом із цибулею до мʼякості, приправте перцем.
  3. Розкачайте тісто, сформуйте вареники та відваріть у підсоленій воді до готовності.

Вареники – одна з 12 обовʼязкових різдвяних страв

Вареники з картоплею

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– сіль до смаку;
– 5 – 6 картоплин;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки олії;
– чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Приготуйте пісне тісто з борошна, води олії та дрібки солі.
  2. Картоплю відваріть і потовчіть у пюре.
  3. Цибулю обсмажте до золотистості та додайте до картоплі, посоліть і поперчіть.
  4. Сформуйте вареники та відваріть їх у киплячій воді до готовності.

Вареники з грибами

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– сіль;
– 200 грамів сушених грибів;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки олії;
– чорний перець до смаку.

Приготування:

  1. Гриби замочіть у воді, відваріть і дрібно посічіть.
  2. Обсмажте їх разом із подрібненою цибулею, приправте до смаку.
  3. Замісіть пісне тісто з борошна, олії та води.
  4. Сформуйте вареники з грибною начинкою та відваріть до готовності.

Вареники з маком подобаються багатьом

Вареники з маком

  • Час: 1 година
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– дрібка солі;
– 200 грамів маку;
– 3 – 4 столові ложки меду або цукру.

Приготування:

  1. Мак запарте окропом, злийте воду та розітріть до появи "молочка".
  2. Додайте мед або цукор.
  3. З пісного тіста сформуйте вареники з маковою начинкою та відваріть до готовності.

