Начинки обирали прості, доступні, але наповнені глибоким змістом – кожна з них мала своє символічне значення. Редакція 24 Канал підготувала підбірку простих рецептів вареників, які найчастіше зʼявлялися на столі у Святвечір.
Читайте також Ви більше ніколи не купите їх в магазині: як спекти тарталетки для солоних та солодких начинок
Вареники з капустою
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 500 грамів пшеничного борошна;
– 250 мілілітрів теплої води;
– 2 столові ложки олії;
– дрібка солі;
– 400 грамів квашеної капусти;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки олії для смаження;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Замісіть пісне тісто з борошна, води, солі та олії й дайте йому відпочити.
- Капусту дрібно посічіть, обсмажте разом із цибулею до мʼякості, приправте перцем.
- Розкачайте тісто, сформуйте вареники та відваріть у підсоленій воді до готовності.
Вареники – одна з 12 обовʼязкових різдвяних страв / Фото Depositphotos
Вареники з картоплею
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– сіль до смаку;
– 5 – 6 картоплин;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки олії;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Приготуйте пісне тісто з борошна, води олії та дрібки солі.
- Картоплю відваріть і потовчіть у пюре.
- Цибулю обсмажте до золотистості та додайте до картоплі, посоліть і поперчіть.
- Сформуйте вареники та відваріть їх у киплячій воді до готовності.
Вареники з грибами
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– сіль;
– 200 грамів сушених грибів;
– 1 цибулина;
– 2 столові ложки олії;
– чорний перець до смаку.
Приготування:
- Гриби замочіть у воді, відваріть і дрібно посічіть.
- Обсмажте їх разом із подрібненою цибулею, приправте до смаку.
- Замісіть пісне тісто з борошна, олії та води.
- Сформуйте вареники з грибною начинкою та відваріть до готовності.
Вареники з маком подобаються багатьом / Фото Depositphotos
Вареники з маком
- Час: 1 година
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 500 грамів борошна;
– 250 мілілітрів води;
– 2 столові ложки олії;
– дрібка солі;
– 200 грамів маку;
– 3 – 4 столові ложки меду або цукру.
Приготування:
- Мак запарте окропом, злийте воду та розітріть до появи "молочка".
- Додайте мед або цукор.
- З пісного тіста сформуйте вареники з маковою начинкою та відваріть до готовності.
Що ще приготувати на свята?
Рулет з червоною рибою – саме та закуска, яка подобається кожному.
Також радимо приготувати вергуни – традиційний український смаколик.