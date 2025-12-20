Начинки обирали прості, доступні, але наповнені глибоким змістом – кожна з них мала своє символічне значення. Редакція 24 Канал підготувала підбірку простих рецептів вареників, які найчастіше зʼявлялися на столі у Святвечір.

Вареники з капустою

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна;

– 250 мілілітрів теплої води;

– 2 столові ложки олії;

– дрібка солі;

– 400 грамів квашеної капусти;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки олії для смаження;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Замісіть пісне тісто з борошна, води, солі та олії й дайте йому відпочити. Капусту дрібно посічіть, обсмажте разом із цибулею до мʼякості, приправте перцем. Розкачайте тісто, сформуйте вареники та відваріть у підсоленій воді до готовності.

Вареники – одна з 12 обовʼязкових різдвяних страв / Фото Depositphotos

Вареники з картоплею

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів води;

– 2 столові ложки олії;

– сіль до смаку;

– 5 – 6 картоплин;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки олії;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Приготуйте пісне тісто з борошна, води олії та дрібки солі. Картоплю відваріть і потовчіть у пюре. Цибулю обсмажте до золотистості та додайте до картоплі, посоліть і поперчіть. Сформуйте вареники та відваріть їх у киплячій воді до готовності.

Вареники з грибами

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів води;

– 2 столові ложки олії;

– сіль;

– 200 грамів сушених грибів;

– 1 цибулина;

– 2 столові ложки олії;

– чорний перець до смаку.

Приготування:

Гриби замочіть у воді, відваріть і дрібно посічіть. Обсмажте їх разом із подрібненою цибулею, приправте до смаку. Замісіть пісне тісто з борошна, олії та води. Сформуйте вареники з грибною начинкою та відваріть до готовності.

Вареники з маком подобаються багатьом / Фото Depositphotos

Вареники з маком

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 10

Інгредієнти:

– 500 грамів борошна;

– 250 мілілітрів води;

– 2 столові ложки олії;

– дрібка солі;

– 200 грамів маку;

– 3 – 4 столові ложки меду або цукру.

Приготування:

Мак запарте окропом, злийте воду та розітріть до появи "молочка". Додайте мед або цукор. З пісного тіста сформуйте вареники з маковою начинкою та відваріть до готовності.

