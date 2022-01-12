Морквяний торт із бананом, горішками та карамеллю: рецепт від кондитерки

Цей торт – знахідка для ласунів! Його хочеться пекти мало не щодня. І він звосім не набридає, адже довершено сполучає в собі смак волоських горіхів, апельсину й солоної карамелі.

Морквяний торт із бананом та карамеллю

Час: 24 години

24 години Порції: 4 – 6

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– 130 грамів борошна;– 140 грамів цукру;– ½ чайної ложки меленої кориці;– 10 грамів розпушувача для тіста;– 60 мілілітрів апельсинового фрешу;– цедра 1 апельсина;– 80 мілілітрів олії;– 250 грамів моркви;– 150 грамів волоських горіхів.

Приготування:

Підготуйте круглу форму діаметром 18 сантиметрів.

Розігрійте духовку до 170 градусів в режимі "конвекція".

Змішайте в глибокій посудині дрібно натерту моркву, олію, апельсиновий фреш та цедру.



Фото Лізи Глінської

Додайте до інгредієнтів борошно, розпушувач, корицю, цукор та обсмажені й дрібно нарізані волоські горіхи.

Ретельно вимішайте тісто для бісквіта, перекладіть його у форму (дно можна вкрити шаром фольги) і відправте до духовки на 50 хвилин.

Готовий бісквіт охолодіть і, загорнувши в харчову плівку, залиште на ніч при кімнатній температурі.

Сирний крем для торта

– 220 грамів сирної маси;– 80 грамів згущеного молока;– 80 мілілітрів жирних вершків;– 150 грамів вершкового масла (кімнатної температури).

Приготування:

У мірній склянці змішайте сирну масу, згущене молоко та вершки. Ретельно перебийте масу блендером до максимальної однорідної консистенції.



Фото Лізи Глінської

Додайте до маси вершкове масло й перемішайте.

Перекладіть крем до кондитерського мішка.

Готуємо солону карамель

– 100 грамів цукру;– 30 грамів вершкового масла;– 120 грамів жирних вершків;– сіль – на ваш смак.

Приготування:

Висипте цукор до сотейника й відправте на вогонь. Прогрійте його до консистенції коричневої карамелі та влийте гарячі вершки, вершкове масло та сіль.

Обережно перемішайте карамель і перебийте блендером.

Поставте карамель до холодильника на кілька годин. Перекладіть до кондитерського мішка.

Збираємо морквяний торт із кремом та карамеллю

Розріжте бісквіт на дві рівні частини. На одну викладіть крем, солену карамель та шматочки банана.

Накрийте її другою частиною бісквіта. Знову викладіть шар крему, бананів та полийте карамеллю.

Відправте торт до холодильника.



Фото Лізи Глінської

Задекоруйте торт шматочками бананів, волоськими горіхами та чорним шоколадом.

Смачного!

Текст публікації Лізи Глінської:

Друзья, этому торту хочу уделить особое внимание. Это очень вкусно, как и всё остальное. Кстати, есть идея, сделать подборку рецептов кексов с разными вкусами. Как вам?⁣

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Морковный торт с бананом и карамелью⁣

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Морковный бисквит:⁣

форма d 18 см⁣

130 г муки⁣

140 г сахара⁣

1/2 ч. л. порошка корицы⁣

10 г разрыхлителя⁣

60 мл апельсинового фреша⁣

цедра одного апельсина⁣

80 мл растительного масла (рафинированного)⁣

250 г моркови (натертой на мелкой терке)⁣

150 г обжаренного грецкого ореха⁣

170С, с конвекцией – 45 – 50 минут⁣

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Смешатьв миске натертую морковь, масло, апельсиновый фреш, цедру. Добавить к ним: муку, порошок корицы, разрыхлитель, сахар и обжаренные дробленые грецкие орехи. Перемешайте. Уложите тесто в форму. Дно можно застелить фольгой. Выпекать в разогретой до 170С духовке (с конвекцией) – 50 минут. Готовый бисквит охладить. Обернуть пищевой пленкой и оставить при комнатной t на ночь. ⁣

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Творожный крем с апельсином:⁣

220 г творожной массы (ж - 9%)⁣

80 г сгущённого молока⁣

80 мл сливок (ж 30-35%)⁣

150 г сливочного масла (комнатной t)⁣

Смешать в мерном стакане творожную массу, сгущеное молоко и сливки. Пробить погружным блендером, до максимально однородной консистенции. ⁣

Добавить взбитое сливочное масло, перемешать. Переложите крем в кондитерский мешок. ⁣

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Соленая карамель:⁣

100 г сахара⁣

30 г сливочного масла⁣

120 мл сливок (ж 30-35%)⁣

соль⁣

⁣Засыпьте сахар с сотейник, нагрейте до состояния темной карамели, добавьте горячие сливки, сливочное масло и соль. Перемешайте. Пробейте погружным блендером. Уберите карамель в холодильник на несколько часов. Переложите в кондитерский мешок. ⁣

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Сборка торта:⁣