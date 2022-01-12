Морквяний торт із бананом, горішками та карамеллю: рецепт від кондитерки
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Цей торт – знахідка для ласунів! Його хочеться пекти мало не щодня. І він звосім не набридає, адже довершено сполучає в собі смак волоських горіхів, апельсину й солоної карамелі.
Морквяний торт із бананом та карамеллю
- Час: 24 години
- Порції: 4 – 6
Читайте також Коли смачно всім: 3 легкі рецепти ситних сніданків для себе та ріднихІнгредієнти для бісквіта:
– 130 грамів борошна;
– 140 грамів цукру;
– ½ чайної ложки меленої кориці;
– 10 грамів розпушувача для тіста;
– 60 мілілітрів апельсинового фрешу;
– цедра 1 апельсина;
– 80 мілілітрів олії;
– 250 грамів моркви;
– 150 грамів волоських горіхів.
Приготування:
- Підготуйте круглу форму діаметром 18 сантиметрів.
- Розігрійте духовку до 170 градусів в режимі "конвекція".
- Змішайте в глибокій посудині дрібно натерту моркву, олію, апельсиновий фреш та цедру.
Фото Лізи Глінської
- Додайте до інгредієнтів борошно, розпушувач, корицю, цукор та обсмажені й дрібно нарізані волоські горіхи.
- Ретельно вимішайте тісто для бісквіта, перекладіть його у форму (дно можна вкрити шаром фольги) і відправте до духовки на 50 хвилин.
- Готовий бісквіт охолодіть і, загорнувши в харчову плівку, залиште на ніч при кімнатній температурі.
Сирний крем для тортаІнгредієнти:
– 220 грамів сирної маси;
– 80 грамів згущеного молока;
– 80 мілілітрів жирних вершків;
– 150 грамів вершкового масла (кімнатної температури).
Приготування:
- У мірній склянці змішайте сирну масу, згущене молоко та вершки. Ретельно перебийте масу блендером до максимальної однорідної консистенції.
Фото Лізи Глінської
- Додайте до маси вершкове масло й перемішайте.
- Перекладіть крем до кондитерського мішка.
Готуємо солону карамельІнгредієнти:
– 100 грамів цукру;
– 30 грамів вершкового масла;
– 120 грамів жирних вершків;
– сіль – на ваш смак.
Приготування:
- Висипте цукор до сотейника й відправте на вогонь. Прогрійте його до консистенції коричневої карамелі та влийте гарячі вершки, вершкове масло та сіль.
- Обережно перемішайте карамель і перебийте блендером.
- Поставте карамель до холодильника на кілька годин. Перекладіть до кондитерського мішка.
Збираємо морквяний торт із кремом та карамеллю
- Розріжте бісквіт на дві рівні частини. На одну викладіть крем, солену карамель та шматочки банана.
- Накрийте її другою частиною бісквіта. Знову викладіть шар крему, бананів та полийте карамеллю.
- Відправте торт до холодильника.
Фото Лізи Глінської
- Задекоруйте торт шматочками бананів, волоськими горіхами та чорним шоколадом.
Смачного!
Текст публікації Лізи Глінської:
Друзья, этому торту хочу уделить особое внимание. Это очень вкусно, как и всё остальное. Кстати, есть идея, сделать подборку рецептов кексов с разными вкусами. Как вам?
Морковный торт с бананом и карамелью
Морковный бисквит:
форма d 18 см
- 130 г муки
- 140 г сахара
- 1/2 ч. л. порошка корицы
- 10 г разрыхлителя
- 60 мл апельсинового фреша
- цедра одного апельсина
- 80 мл растительного масла (рафинированного)
- 250 г моркови (натертой на мелкой терке)
- 150 г обжаренного грецкого ореха
170С, с конвекцией – 45 – 50 минут
Смешатьв миске натертую морковь, масло, апельсиновый фреш, цедру. Добавить к ним: муку, порошок корицы, разрыхлитель, сахар и обжаренные дробленые грецкие орехи. Перемешайте. Уложите тесто в форму. Дно можно застелить фольгой. Выпекать в разогретой до 170С духовке (с конвекцией) – 50 минут. Готовый бисквит охладить. Обернуть пищевой пленкой и оставить при комнатной t на ночь.
Творожный крем с апельсином:
- 220 г творожной массы (ж - 9%)
- 80 г сгущённого молока
- 80 мл сливок (ж 30-35%)
- 150 г сливочного масла (комнатной t)
Смешать в мерном стакане творожную массу, сгущеное молоко и сливки. Пробить погружным блендером, до максимально однородной консистенции.
Добавить взбитое сливочное масло, перемешать. Переложите крем в кондитерский мешок.
Соленая карамель:
- 100 г сахара
- 30 г сливочного масла
- 120 мл сливок (ж 30-35%)
- соль
Засыпьте сахар с сотейник, нагрейте до состояния темной карамели, добавьте горячие сливки, сливочное масло и соль. Перемешайте. Пробейте погружным блендером. Уберите карамель в холодильник на несколько часов. Переложите в кондитерский мешок.
Сборка торта:
- Разрежьте бисквит на две равные части, на одну уложите крем, соленую карамель и кусочки банана, накройте сверху второй половиной бисквита.
- На нее выложите крем, карамель и банан. Уберите торт в холодильник на несколько часов.
- Задекорируйте морковный торт кусочками банана, карамелью, грецким орехом и черным шоколадом.