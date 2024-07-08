Важливо знати любителям суші: чи можна їсти сирий лосось

Лосось – дуже популярна риба в усьому світі, і не дарма. Це чудове джерело важливих поживних речовин, таких як омега-3, вітамін D, селен тощо.

Це універсальна риба, яку можна подавати холодною, гарячою або сирою. Користь для здоров'я та безпека споживання лосося значною мірою залежать від того, як його зберігають і готують.

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Хоча страви з сирого лосося, такі як поке, севіче і тартар, вже давно є основними харчовими продуктами на тихоокеанських островах, Алясці, в Японії та Латинській Америці, вживання сирої риби може становити серйозний ризик для здоров'я.

Ризики вживання сирого лосося, про які слід знати

Сирий або недоварений лосось може бути заражений бактеріями, паразитами та іншими збудниками хвороб. З цієї причини Управління з контролю за продуктами та ліками США (FDA) рекомендує готувати всі морепродукти, поки вони не досягнуть внутрішньої температури 63 градуси тепла.

Якщо ви плануєте їсти сирого лосося, найкраще взяти рибу, яка була заморожена. Процес заморожування здатен вбити паразитів, які можуть бути присутніми в рибі, тому це мінімізує ризик. Однак заморожування не знищує бактерії та віруси, які можуть призвести до харчового отруєння, болю в животі та інших ускладнень.

Список потенційних інфекцій, якими можна заразитися, вживаючи сирий лосось:

сальмонела;

шигела;

вібріон;

золотистий стафілокок

Listeria monocytogenes;

кишкова паличка.

Окрім паразитів, вірусів та бактерій, як дикий, так і вирощений лосось може також містити морські забруднювачі, такі як поліхлоровані дифеніли (ПХД), хлорорганічні пестициди та полібромізовані дифенілові ефіри (ПБДЕ).

Встановлено, що вплив цих сполук спричиняє ураження печінки та респіраторні захворювання. Ба більше, дослідження на тваринних моделях показали, що ці сполуки можуть викликати рак і є нейротоксичними.



Сирий лосось може бути збудником хвороб / Фото Unsplash

Кому не можна їсти сирий лосось

Хоча FDA рекомендує всім надавати перевагу приготованим, а не сирим морепродуктам, деякі групи населення мають підвищений ризик харчових захворювань і патогенних мікроорганізмів, а також підвищений ризик серйозних ускладнень, зокрема:

вагітні;

діти;

люди похилого віку;

люди з ослабленим імунітетом;

хворі на рак;

пацієнти з хронічними захворюваннями печінки.

Купуйте тільки свіжий лосось, який зберігається в холодильнику або на товстому шарі свіжого льоду. Купуючи заморожений, шукайте продукти з дикого лосося та уникайте відкритих або розірваних упаковок, а також тих, що мають іній або кристали льоду.