Такої не купиш у жодному магазині: намазка з тунця та червоної цибулі – ситнішої не вигадати
- Ситна намазка з тунця та червоної цибулі є швидким і смачним перекусом.
- На приготування страви потрібно всього кілька хвилин.
Апетитна намазка – гарне рішення для швидкого та смачного перекусу. На приготування підуть хвилини, а зʼїдають її ще швидше!
Ця намазка принесе у ваші будні новий колорит та враження. Знайомі інгредієнти, вдале поєднання без зайвих зусиль – і ви будете чекати наступного перекусу з нетерпінням, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok yuliia.senych.
Як швидко зробити намазку з тунця та червоної цибулі?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів червоної цибулі;
– 50 грамів винного оцту;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 100 мілілітрів води;
– 2 столові ложки цукру;
– 100 грамів тунця у власному соку;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку.
Як зробити смачну намазку з тунця: відео
Приготування:
- Наріжте червону цибулю тонкими кільцями та викладіть на суху сковорідку. Додайте олію, посипте цукром і тушкуйте 2 – 3 хвилини.
- Влийте оцет і воду, готуйте доти, доки рідина повністю не випарується.
- Змішайте тунця з майонезом і чорним перцем, за бажанням подрібніть блендером до однорідності.
- Додайте карамелізовану цибулю, перемішайте та подавайте як паштет з улюбленим хлібом.
Чи можна здешевити рецепт?
Так, завжди є можливість трішки зменшити бюджет на страву. Наприклад, тунець можна замінити на сардини або скумбрію – результат залишиться таким самим яскравим, підказує портал Moje gotowanie.
