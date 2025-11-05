Укр Рус
Новини Смачно Новини кулінарії Такої не купиш у жодному магазині: намазка з тунця та червоної цибулі – ситнішої не вигадати
5 листопада, 20:47
2

Такої не купиш у жодному магазині: намазка з тунця та червоної цибулі – ситнішої не вигадати

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Ситна намазка з тунця та червоної цибулі є швидким і смачним перекусом.
  • На приготування страви потрібно всього кілька хвилин.

Апетитна намазка – гарне рішення для швидкого та смачного перекусу. На приготування підуть хвилини, а зʼїдають її ще швидше!

Ця намазка принесе у ваші будні новий колорит та враження. Знайомі інгредієнти, вдале поєднання без зайвих зусиль – і ви будете чекати наступного перекусу з нетерпінням, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok yuliia.senych

Читайте також Просто, смачно і на рівні ресторану: шедевральний салат, якому будуть заздрити подруги

Як швидко зробити намазку з тунця та червоної цибулі? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 250 грамів червоної цибулі;
– 50 грамів винного оцту;
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 100 мілілітрів води;
– 2 столові ложки цукру;
– 100 грамів тунця у власному соку;
– 2 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку. 

Як зробити смачну намазку з тунця: відео 

Приготування

  1. Наріжте червону цибулю тонкими кільцями та викладіть на суху сковорідку. Додайте олію, посипте цукром і тушкуйте 2 – 3 хвилини.
  2. Влийте оцет і воду, готуйте доти, доки рідина повністю не випарується.
  3. Змішайте тунця з майонезом і чорним перцем, за бажанням подрібніть блендером до однорідності.
  4. Додайте карамелізовану цибулю, перемішайте та подавайте як паштет з улюбленим хлібом. 

Чи можна здешевити рецепт? 

Так, завжди є можливість трішки зменшити бюджет на страву. Наприклад, тунець можна замінити на сардини або скумбрію – результат залишиться таким самим яскравим, підказує портал Moje gotowanie

Швидкі та смачні страви