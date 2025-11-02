Цей рецепт для швидкої сімейної трапези – справжній подарунок для заклопотаних господинь. Це одна з найкращих опцій для сніданку, яку тільки можна придумати, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Як швидко та смачно нагодувати рідних?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 мілілітрів кефіру;

– 4 столові ложки сметани;

– 1 яйце;

– пів чайної ложки солі;

– пів чайної ложки соди;

– 250 грамів борошна;

– 250 грамів кисломолочного сиру;

– 40 грамів шпинату;

– 30 грамів зеленої цибулі;

– олія для обсмажування.

Приготування:

Яйце збиваємо з кефіром та сметаною, додаємо сіль та соду. Поволі вводимо борошно, а потім – кисломолочний сир. Останній штрих – додати дрібно насічені цибулю та шпинат. Розігріваємо пательню, нагріваємо олію та викладаємо млинці. Обсмажуємо з двох боків до золотистої скоринки. Подаємо до столу гарячими.

