Цей рецепт для швидкої сімейної трапези – справжній подарунок для заклопотаних господинь. Це одна з найкращих опцій для сніданку, яку тільки можна придумати, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
Як швидко та смачно нагодувати рідних?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 мілілітрів кефіру;
– 4 столові ложки сметани;
– 1 яйце;
– пів чайної ложки солі;
– пів чайної ложки соди;
– 250 грамів борошна;
– 250 грамів кисломолочного сиру;
– 40 грамів шпинату;
– 30 грамів зеленої цибулі;
– олія для обсмажування.
Приготування:
- Яйце збиваємо з кефіром та сметаною, додаємо сіль та соду.
- Поволі вводимо борошно, а потім – кисломолочний сир.
- Останній штрих – додати дрібно насічені цибулю та шпинат.
- Розігріваємо пательню, нагріваємо олію та викладаємо млинці. Обсмажуємо з двох боків до золотистої скоринки.
- Подаємо до столу гарячими.
