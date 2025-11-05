Ця намазка принесе у ваші будні новий колорит та враження. Знайомі інгредієнти, вдале поєднання без зайвих зусиль – і ви будете чекати наступного перекусу з нетерпінням, розповідає 24 Канал з посиланням на TikTok yuliia.senych.

Як швидко зробити намазку з тунця та червоної цибулі?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів червоної цибулі;

– 50 грамів винного оцту;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– 100 мілілітрів води;

– 2 столові ложки цукру;

– 100 грамів тунця у власному соку;

– 2 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Наріжте червону цибулю тонкими кільцями та викладіть на суху сковорідку. Додайте олію, посипте цукром і тушкуйте 2 – 3 хвилини. Влийте оцет і воду, готуйте доти, доки рідина повністю не випарується. Змішайте тунця з майонезом і чорним перцем, за бажанням подрібніть блендером до однорідності. Додайте карамелізовану цибулю, перемішайте та подавайте як паштет з улюбленим хлібом.

Чи можна здешевити рецепт?

Так, завжди є можливість трішки зменшити бюджет на страву. Наприклад, тунець можна замінити на сардини або скумбрію – результат залишиться таким самим яскравим, підказує портал Moje gotowanie.

