Запечені помідори можуть стати вашою візитівкою, адже з ними будь-яка ваша страва гарантовано матиме неперевершений смак. 24 Канал пропонує приготувати цю популярну закуску за рецептом порталу The Spruce Eats.
Читайте також Так капусту ви ще не квасили: додаємо гарбуз та ароматні трави
Як смачно запекти помідори?
- Час: 25 хвилин
- Порцій:6
Інгредієнти:
– 6 середніх помідорів;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 2 чайні ложки бальзамічного оцту;
– 1 середній зубчик часнику;
– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;
– 1/4 чайної ложки солі.
Елегантна закуска / Фото The Spruce Eats
Приготування:
- Поставте решітку посередині духовки та розігрійте її до 230 градусів.
- У невеликій мисці змішайте олію, оцет і подрібнений часник.
- Помідори розріжте навпіл і викладіть на деко, застелене фольгою або пергаментом.
- Змастіть їх приготовленою сумішшю, посоліть і поперчіть.
- Запікайте близько 20 хвилин, доки помідори не стануть м’якими та ароматними.
А ще вам точно сподобаються засипні помідори – одна з найкращих маринованих закусок, рецептом яких поділився портал Shuba.
Як зробити засипні помідори?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 800 грамів помідорів;
– 1 жовта цибуля;
– 1 червона цибуля;
– 4 зубчики часнику;
– пів червоного перцю;
– 1 столова ложка меду;
– 4 столові ложки олії;
– 2 чайні ложки яблучного оцту;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка сушеного базиліка.
Приготування:
- Помийте помідори, видаліть пошкоджені частини та наріжте їх навпіл або на четвертинки.
- Очистьте білу та червону цибулю і наріжте їх півкільцями.
- Часник подрібніть довільними шматочками, а гострий перець наріжте кільцями.
- У чисту банку викладайте овочі шарами: помідори, цибулю, часник і перець, злегка утрамбовуючи кожен шар.
- У мисці змішайте мед, олію, яблучний оцет, сіль і базилік. Добре перемішайте до однорідності. Залийте маринадом овочі, накрийте банку кришкою та поставте в холодильник на добу.
- Протягом дня кілька разів обережно струсіть банку, щоб усі овочі рівномірно просочилися.
- Подавайте охолодженими – такі помідори чудово смакують як закуска до м’яса, риби або зі свіжим хлібом.
Що ще варто приготувати?
Якщо ви полюбляєте солоденьке, то вам точно сподобається смачний торт, для якого навіть не потрібно вмикати духовку.
Або ж в пригоді стане турецький молочний десерт – він смакує краще за "Наполеон".