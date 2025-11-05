Запечені помідори можуть стати вашою візитівкою, адже з ними будь-яка ваша страва гарантовано матиме неперевершений смак. 24 Канал пропонує приготувати цю популярну закуску за рецептом порталу The Spruce Eats.

Як смачно запекти помідори?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій:6

Інгредієнти:

– 6 середніх помідорів;

– 1 столова ложка оливкової олії;

– 2 чайні ложки бальзамічного оцту;

– 1 середній зубчик часнику;

– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

– 1/4 чайної ложки солі.

Елегантна закуска / Фото The Spruce Eats

Приготування:

Поставте решітку посередині духовки та розігрійте її до 230 градусів. У невеликій мисці змішайте олію, оцет і подрібнений часник. Помідори розріжте навпіл і викладіть на деко, застелене фольгою або пергаментом. Змастіть їх приготовленою сумішшю, посоліть і поперчіть. Запікайте близько 20 хвилин, доки помідори не стануть м’якими та ароматними.

А ще вам точно сподобаються засипні помідори – одна з найкращих маринованих закусок, рецептом яких поділився портал Shuba.

Як зробити засипні помідори?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 800 грамів помідорів;

– 1 жовта цибуля;

– 1 червона цибуля;

– 4 зубчики часнику;

– пів червоного перцю;

– 1 столова ложка меду;

– 4 столові ложки олії;

– 2 чайні ложки яблучного оцту;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка сушеного базиліка.

Приготування:

Помийте помідори, видаліть пошкоджені частини та наріжте їх навпіл або на четвертинки. Очистьте білу та червону цибулю і наріжте їх півкільцями. Часник подрібніть довільними шматочками, а гострий перець наріжте кільцями. У чисту банку викладайте овочі шарами: помідори, цибулю, часник і перець, злегка утрамбовуючи кожен шар. У мисці змішайте мед, олію, яблучний оцет, сіль і базилік. Добре перемішайте до однорідності. Залийте маринадом овочі, накрийте банку кришкою та поставте в холодильник на добу. Протягом дня кілька разів обережно струсіть банку, щоб усі овочі рівномірно просочилися. Подавайте охолодженими – такі помідори чудово смакують як закуска до м’яса, риби або зі свіжим хлібом.

