Запечені помідори можуть стати вашою візитівкою, адже з ними будь-яка ваша страва гарантовано матиме неперевершений смак. 24 Канал пропонує приготувати цю популярну закуску за рецептом порталу The Spruce Eats.

Як смачно запекти помідори?

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій:6

Інгредієнти:
– 6 середніх помідорів;
– 1 столова ложка оливкової олії;
– 2 чайні ложки бальзамічного оцту;
– 1 середній зубчик часнику;
– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;
– 1/4 чайної ложки солі.

Елегантна закуска / Фото The Spruce Eats

Приготування:

  1. Поставте решітку посередині духовки та розігрійте її до 230 градусів.
  2. У невеликій мисці змішайте олію, оцет і подрібнений часник.
  3. Помідори розріжте навпіл і викладіть на деко, застелене фольгою або пергаментом.
  4. Змастіть їх приготовленою сумішшю, посоліть і поперчіть.
  5. Запікайте близько 20 хвилин, доки помідори не стануть м’якими та ароматними.

А ще вам точно сподобаються засипні помідори – одна з найкращих маринованих закусок, рецептом яких поділився портал Shuba.

Як зробити засипні помідори?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 800 грамів помідорів;
– 1 жовта цибуля;
– 1 червона цибуля;
– 4 зубчики часнику;
– пів червоного перцю;
– 1 столова ложка меду;
– 4 столові ложки олії;
– 2 чайні ложки яблучного оцту;
– 1 чайна ложка солі;
– 1 чайна ложка сушеного базиліка.

Приготування:

  1. Помийте помідори, видаліть пошкоджені частини та наріжте їх навпіл або на четвертинки.
  2. Очистьте білу та червону цибулю і наріжте їх півкільцями.
  3. Часник подрібніть довільними шматочками, а гострий перець наріжте кільцями.
  4. У чисту банку викладайте овочі шарами: помідори, цибулю, часник і перець, злегка утрамбовуючи кожен шар.
  5. У мисці змішайте мед, олію, яблучний оцет, сіль і базилік. Добре перемішайте до однорідності. Залийте маринадом овочі, накрийте банку кришкою та поставте в холодильник на добу.
  6. Протягом дня кілька разів обережно струсіть банку, щоб усі овочі рівномірно просочилися.
  7. Подавайте охолодженими – такі помідори чудово смакують як закуска до м’яса, риби або зі свіжим хлібом.

