5 хвилин – і готово: приготуйте просту намазку з тунця
3 березня 2024, 23:35Читать новость на русском
Джерело:viktoria__cooking
Намазку можна приготувати, навіть коли гості вже на порозі. Вона врятує вас, коли продуктів є обмаль.
Така намазка сподобається всім. Тунець та вершковий сир – просто ідеальне поєднання.
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Смачна намазка з тунця – простий рецепт
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
– 185 грамів консервованого тунця;
– 150 грамів крем-сиру;
– 2 – 3 варені яйця;
– 2 солоні чи свіжі огірки;
– зелена цибулька, сіль, перець до смаку. Друзі вирішили зробити сюрприз і прийшли у гості без попередження? Будьте готові до будь-якої несподіванки разом із ТМ “Водний Світ”. Морепродукти бренду не тільки смачні, а й корисні, адже містять вітаміни, мінерали, Омега-3 та рибний білок. Вони обов’язково припадуть до душі навіть затятим гурманам.
Приготування: ️
- Відварені яйця натріть на дрібній терці та додайте шматочки тунця, попередньо зливши з банки сік чи олію. ️
- Додайте дрібно нарізані свіжі або солоні огірки та зелену цибулю.
- Додайте вершковий сир, посоліть, поперчіть та ретельно перемішайте.