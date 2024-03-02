Під картоплею буде часник і цибуля, які віддаватимуть свій смак і аромат іншим інгредієнтам. Замість скумбрії також можна використовувати хек чи будь-яку іншу рибу, яка у вас є.

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Рецепт скумбрії в духовці

Навіть якщо крабових паличок немає в інгредієнтах страви, як можна не поставити їх у свій кошик? Особливо, якщо це крабові палички ТМ “Водний Світ”, які мають унікальний ніжний смак, який неможливо переплутати з іншим.

Адже крабові палички “Водний Світ” люблять усі!

Час : 50 хвилин

: 50 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 цибулина;

– 3 зубчики часнику;

– 600 грамів картоплі;

– 2 скумбрії;

– 1 лимон;

– 40 мілілітрів олії;

– 1 чайна ложка меленого коріандру;

– 1 чайна ложка сушеного часнику;

– сіль, перець до смаку;

– гілочка кропу.

Приготування:

Духовку розігрійте до 220 градусів. Цибулю наріжте, а часник подрібніть. Картоплю помістіть у велику каструлю, залийте водою, доведіть до кипіння й відцідіть. Цибулю, часник і половину олії помістіть у великий жаротривкий посуд. Додайте половину коріандру, трішки посоліть, добре все вимішайте та рівномірно розподіліть у посуді. Зверху викладіть картоплю, розрівняйте, посоліть, рівномірно посипте коріандром і полийте рештою олії. Запікайте 15 – 20 хвилин, доки картопля не почне рум'янитися. Рибу помийте під холодною проточною водою, обсушіть, посоліть і приправте гранульованим часником та перцем. Викладіть на гарячу картоплю зверху в один шар. По боках розкладіть шматки лимона. Запікайте 15 – 20 хвилин, доки риба повністю не побіліє. Готову страву прикрасьте кропом.

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