Цибуля з тунцем – смачна закуска, яку можна подавати холодною, намазавши на скибочки хліба. Італійські господині рекомендують залишити її в холодильнику на кілька годин перед вживанням, щоб вона стала ще смачнішою.
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Смачна закуска з цибулі та тунця
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- Цибулю почистьте та наріжте тонкими кільцями.
- Висипте цибулю на пательню, додайте трохи оливкової олії першого віджиму, ложку цукру, оцет та воду. Готуйте, поки вона не стане м'якою.
- Тоді додайте ще одну столову ложку цукру і, якщо потрібно, кілька столових ложок води. Продовжуйте готувати, поки цибуля ще більше не розм'якшиться, а в пательні не залишиться більше рідини.
- Тим часом приготуйте соус з тунця, подрібнивши в блендері каперси, тунець без олії та майонез.
- Вилийте суміш з тунця в миску з цибулею і добре перемішайте, щоб соус став однорідним.
- Накрийте миску кришкою або харчовою плівкою і поставте в холодильник на кілька годин перед подачею.