Цибуля з тунцем – смачна закуска, яку можна подавати холодною, намазавши на скибочки хліба. Італійські господині рекомендують залишити її в холодильнику на кілька годин перед вживанням, щоб вона стала ще смачнішою.

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Смачна закуска з цибулі та тунця

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 250 грамів червоної цибулі;

– 2 столові ложки цукру;

– 50 мілілітрів оцту;

– оливкова олія першого віджиму;

– 100 мілілітрів води;

– 80 грамів тунця в олії;

– 10 грамів каперсів;

– 2 столові ложки майонезу.

Приготування:

Цибулю почистьте та наріжте тонкими кільцями. Висипте цибулю на пательню, додайте трохи оливкової олії першого віджиму, ложку цукру, оцет та воду. Готуйте, поки вона не стане м'якою. Тоді додайте ще одну столову ложку цукру і, якщо потрібно, кілька столових ложок води. Продовжуйте готувати, поки цибуля ще більше не розм'якшиться, а в пательні не залишиться більше рідини. Тим часом приготуйте соус з тунця, подрібнивши в блендері каперси, тунець без олії та майонез. Вилийте суміш з тунця в миску з цибулею і добре перемішайте, щоб соус став однорідним. Накрийте миску кришкою або харчовою плівкою і поставте в холодильник на кілька годин перед подачею.

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