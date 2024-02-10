Ця страва відрізняється своєю простотою у приготуванні. Бендерики чудово пасують на сніданок і стануть прекрасним перекусом.
Варто спробувати Швидка закуска на всі випадки життя: готуємо вафельні "Риб'ячі хвостики", як з дитинства
Рецепт бендериків з капустою
- Час: 1 година
- Порцій: 20
Приготування:
- У миску вбийте яйця, додайте сіль, цукор і збийте вінчиком. Налийте молоко, перемішайте до однорідності.
- Поступово всипте просіяне борошно, не припиняючи перемішувати. Наприкінці налийте окріп і розмішайте до однорідності.
- Добре розігрійте пательню, змастіть її олією і смажте млинці по 20 – 25 секунд з одного боку.
- Для начинки пошаткуйте тоненько капусту. Викладіть її у розігріту пательню з олією і смажте на середньому вогні 15 хвилин, не накриваючи кришкою.
- Томатну пасту розведіть з ложкою води, цукром, сіллю і перцем. Вилийте у капусту, перемішайте і тушкуйте під кришкою, помішуючи, ще 15 хвилин.
- Кожен млинець поріжте на широкі смужки, з одного боку викладіть начинку і складіть трикутниками.