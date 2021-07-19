Нереальна смакота: на Вінниччині спекли найбільший в Україні малиновий пиріг

19 липня 2021 , 12:10
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Джерело:

Укрінформ

Феєричне шоу на воді, безліч розваг та рекордний 20-метровий малиновий пиріг – як розважалися на "МалинаФест", читайте у матеріалі.

На фестивалі "МалинаФест", 17 липня, що відбувся у селі Чернятин на Вінниччині, спекли найбільший в країні малиновий пиріг.

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Фестиваль малини проводиться для популяризації економіки громади та її туристичного потенціалу.


Малина / Фото Жмеринка.City

У Северинівській громаді традиційно вирощують багато малини, адже це один з осередків садівництва і ягідництва нашої області. Тому фестиваль – це поєднання здобутків місцевих аграріїв і культурної складової. Тому перший обласний фестиваль малини проводимо саме тут. А його родзинкою стане найбільший у країні малиновий пиріг, – розповіла начальниця управління культури та креативних індустрій Вінницької ОДА Ольга Дернова.

На Вінниччину прибули представники усіх населених пунктів місцевої громади, а також гості з інших громад та районів. Учасники фестивалю представили вирощену і зібрану власноруч малину, а також приготовані страви з малини.

Випечений власноруч 20-метровий малиновий пиріг зафіксували представники Книги рекордів України.


Малиновий пиріг / Фото Жмеринка.City

На фестивалі також працювали різноманітні фуд-зони, була виставка виробів з декоративно-ужиткового мистецтва з можливістю придбати вироби, що сподобалися.


Малиновий пиріг / Фото Жмеринка.City

Окрім того, гості фестивалю "МалинаФест" мали змогу зіграти у волейбол, позмагатися у футболі на воді та інших водних видах спорту. Доступним було також катання на каяках та каное.


Ласощі на "МалинаФест" / Фото Жмеринка.City

На завершення заходу гості спостерігали за  піротехнічним шоу на воді.

Автор: Богданна Рибак