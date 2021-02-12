Кухні народів світу – Колумбія та Чилі: про найпопулярніші страви розповідає Ліза Глінська

Вирушайте у гастрономічну мандрівку Колумбією та Чилі разом з Лізою Глінською та Smachno News!

Єлизавета Глінська продовжує розповідати про кухні світу й сьогодні ми вирушимо в подорож до Колумбії та Чилі.

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Це дві країни Латинської Америки, кухні яких наповнені яскравими смаками, гострими нотами червоного перцю чилі та прянощів.

Популярні страви Колумбії

Найпопулярнішою стравою в країні є Бандеха Паіса – це страва з рису, плантана (різновид бананів), авокадо, червоної квасолі, стейка, ковбасок чорізо, смаженої свинини та яєшні зверху.

Традиційна страва колумбійської кухні Бандеха Паіса/tripadvisor

Ця страва дуже калорійна, але й надзвичайно смачна. Традиційно Бандеха Паіса подають з кукурудзяними паляницями – Арепас.

Суп-рагу Санкочо – традиційна перша страва, яку готують з курчати, яловичини та свинини. М'ясо довго тушкують, тому воно просто тане в роті. У супі Санкочо також багато овочів та спецій.

Ахіако – традиційний колумбійський суп з чотирьох сортів картоплі, кукурудзи та курки. Страву подають з рисом та авокадо. Також у супі є місцева трава гуаскас – вона надає неповторного аромату та специфічного смаку супу Ахіако.

Рис з куркою потрібно куштувати саме в Колумбії, адже тут його тушкують на курячому бульйоні з перцем та шафраном – смак виходить яскравим та насиченим.

Мазорка де Гранада – колумбійський салат з кукурудзою. У процесі приготування страви зерна кукурудзи змішують на вибір: з беконом, сиром, зеленню, овочами, або куркою та подають з соусом.

Салат Мазорка де Гранада/blonde.travel

Облеас – колумбійський десерт. Це великі вафлі з різноманітними начинками на вибір: карамель, шоколад, джем, сир або кокос.

Колумбійський десерт Облеас/blonde.travel

Надзвичайний смак десерту, який неодмінно потрібно спробувати в Колумбії!

Єлизавета Глінська пропонує познайомитись із традиційною кухнею Чилі та найпопулярнішими стравами, котрі обожнюють чилійці та аргентинці.

Популярні страви Чилі

Як в Чилі, так і в Аргентині популярною стравою є Асадо – це обсмажене м'ясо на вугіллі. На його основі готують суп Чайро – пряний, з картоплею, морквою, цибулею, зеленим горошком та пшеницею.

Супи дуже популярні в Чилі, тому їх різновидів тут дуже багато. Улюбленим супом чилійців вважають суп Касуела. Його готують з яловичини або курки з картоплею, морквою, цибулею. Влітку до супу додають солодку кукурудзу. Також готують Касуелу з морепродуктами.

Чилійський суп Касуела/Еда

У Чилі готують суп Пайла Марина з різноманітними морепродуктами: мідіями, молюсками, лососем, вугром, а заправляють його кінзою та цибулею.

Також є суп Кальдійо де Конгріо – його готують тільки з вугрем, додають перець чилі та гостроти.

Окрім супів, популярними стравами Чилі є Пастель де Чокло – запечений фарш з яловичини та курятини в глиняних горщечках з родзинками, оливками, цибулею, вареними яйцями, кукурудзою та кукурудзяним борошном.

Друга страва Пастель де Чокло/sabordelobueno

Також в Чилі готують Чоріллана – на гору картоплі фрі викладають обсмажену курку, яловичину та сосиски. Подають страву з цибулею, кетчупом та майонезом.

Чилійська страва з картоплі/honestcooking