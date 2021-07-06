Неочікувана історія лазаньї: відома страва "народилася" не в Італії

Лазанья – надзвичайно смачна страва, яка є бажаним гостем на кожному столі. Хоча для багатьох стане сюрпризом, що батьківщиною лазаньї є не Італія, як ми звикли уявляти.

Лазанья – одна з найбільш відомих макаронних страв, якими славиться італійська кухня.

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Безумовно, сучасна лазанья – це повністю заслуга італійських кулінарів. Але народилася страва багато віків тому у Греції, а згодом перейшла і до римської кухні. "Леганоном" називали посуд, в якій випікали страву із шарів тіста, перемащених соусом. Смачну страву згадував навіть Цицерон!

Лазанья має багату історію / Фото Unsplash

Рецептів лазаньї в мережі безліч, а приготувати страву не так складно, як видається на перший погляд.

Інгредієнти:

Листи для лазаньї – 8 штук

Фарш – 450 грам

Томатний соус – 425 грам

Консервовані у власному соці помідори – 400 грам

Сир Рікотта – 425 грам

Сир Моцарелла – 425 грам

Сир Пармезан – 0,5 стакана

Цибуля ріпчаста – 1 штука

Часник – 1 зубчик

Петрушка – 0,5 пучка

Базилік (зелень) – 1 – 2 штуки

Орегано (зелень) – 1 – 2 штуки

Цукор – 1 чайна ложка

Приготування:

1. Дрібно порізати цибулю та часник, натерти Моцареллу.

2. Обсмажити на середньому вогні фарш, цибулю та часник (8 – 10 хвилин).

3. Додати 2 столові ложки ложки рубаної петрушки, базилік, цукор, томатний соус, консервовані помідори (розім'яти помідори виделкою). Помішуючи, довести до кипіння. Зменшити вогонь, готувати 45 хвилин (не накривати кришкою).

4. Розігріти духовку до 175 градусів. Відварити і обсушити листи лазаньї згідно з інструкцією.

5. У маленькій мисці змішати Рікотту, половину Пармезану, орегано і петрушку.

6. У скляну форму для запікання викласти половину м'ясного соусу. Зверху викласти 4 листи лазаньї.

7. На аркуші викласти половину сирної суміші. Посипати половиною порції Моцарели. Повторити шари, закінчуючи шаром Моцарелли. Зверху посипати Пармезаном.

8. Накрити форму фольгою. Готувати м'ясну лазанью в духовці 30 хвилин. Зняти фольгу і готувати італійську лазанью – ще 15 хвилин. Перед подачею лазанью краще залишити ще на 15 хвилин, аби вона ввібрала в себе більше смаку та аромату.