Неймовірна насолода: як приготувати смажений сир

14 жовтня 2021 , 13:20
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Джерело:

24 канал

Смажений сир – це традиційна страва чеської та словацької кухні, яка закохає кожного своїм смаком. Для її приготування не треба незвичних інгредієнтів чи кулінарної майстерності, що додає їй популярності.

Смак сиру в панірувальних сухарях настільки вражає, що страва завоювала популярність у всій Європі. Доволі часто смажений сир навіть подають як додаток до гарніру.

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Рецепт смачного смаженого сиру

Час: 30 хвилин

Порцій: 2

Легка та смачна страва / Фото Pinterest

Інгредієнти

  • 400 грам твердого сиру;
  • 1 яйце і сухарі для панірування;
  • панірувальні сухарі;
  • сіль;
  • чорний перець;
  • червоний перець;
  • соняшникова або оливкова олія для смаження.

Приготування

  1. Нарізаємо сир на скибки товщиною приблизно 1 – 1,5 сантиметри.
  2. Збиваємо яйце з приправами.
  3. Мокаємо сир у яйце та обкачуємо в сухарях. Смажимо декілька хвилин, щоб сир пом'якшав, але не розплавився.
  4. Подавати смажений сир разом з улюбленим соусом.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська