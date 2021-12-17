Незамінний інгредієнт: як замаринувати часник і додати стравам ніжного смаку

Маринований часник має набагато більш м’який і менш інтенсивний смак, а його аромат не так довго тримається в роті. Крім того, такий часник має велику кількість пробіотиків, які дуже позитивно впливають на обмін речовин і роботу цілого організму.

Маринований часник має ніжніший смак, ніж сирий. З’ївши його, не доведеться турбуватися про тривалий неприємний запах з рота. У цьому варіанті це чудове доповнення до салатів, соусів і бутербродів. Його також можна подавати як інгредієнт заправок і маринадів до м’яса.

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Також варто пам’ятати, що корисні для здоров’я речовини часнику проникають і в воду, в якій він маринований. Тому ні в якому разі не можна її виливати. Маринад має ніжний часниковий аромат, її можна додавати в невеликих кількостях, наприклад, в супи або соуси. Таким чином можна отримати цікавий, злегка кислуватий присмак. Однак не забувайте зменшити кількість солі, оскільки маринад вже містить цей інгредієнт.

Чудовий інгредієнт / Фото unsplash

Приготування маринованого часнику мало чим відрізняється від приготування огірків. У цьому випадку найголовніше – це правильно приготований розсіл. Також варто додати в банку кріп і невеликий шматочок хрону. Такий часник завжди варто мати в коморі, щоб зміцнити організм і урізноманітнити смак відомих страв.

Рецепт маринованого часнику

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Неймовірна добавка / Фото unsplash

Інгредієнти:

часник;

4 склянки води;

1 склянка оцету 10 %;

3 столові ложки рідкого меду;

2 столові ложки солі;

3 столові ложки цукру.

Приготування: