Незамінний інгредієнт: як замаринувати часник і додати стравам ніжного смаку
Джерело:smaker
Маринований часник має набагато більш м’який і менш інтенсивний смак, а його аромат не так довго тримається в роті. Крім того, такий часник має велику кількість пробіотиків, які дуже позитивно впливають на обмін речовин і роботу цілого організму.
Маринований часник має ніжніший смак, ніж сирий. З’ївши його, не доведеться турбуватися про тривалий неприємний запах з рота. У цьому варіанті це чудове доповнення до салатів, соусів і бутербродів. Його також можна подавати як інгредієнт заправок і маринадів до м’яса.
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Також варто пам’ятати, що корисні для здоров’я речовини часнику проникають і в воду, в якій він маринований. Тому ні в якому разі не можна її виливати. Маринад має ніжний часниковий аромат, її можна додавати в невеликих кількостях, наприклад, в супи або соуси. Таким чином можна отримати цікавий, злегка кислуватий присмак. Однак не забувайте зменшити кількість солі, оскільки маринад вже містить цей інгредієнт.
Приготування маринованого часнику мало чим відрізняється від приготування огірків. У цьому випадку найголовніше – це правильно приготований розсіл. Також варто додати в банку кріп і невеликий шматочок хрону. Такий часник завжди варто мати в коморі, щоб зміцнити організм і урізноманітнити смак відомих страв.
Рецепт маринованого часнику
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
- часник;
- 4 склянки води;
- 1 склянка оцету 10 %;
- 3 столові ложки рідкого меду;
- 2 столові ложки солі;
- 3 столові ложки цукру.
Приготування:
- Часник очистити та ретельно промити під проточною водою.
- Розкласти у банки
- З’єднати всі необхідні інгредієнти для маринаду інгредієнти та закип’ятіть. Закип’ятіть маринад і залийте часник.
- Залиште часник маринуватися мінімум на 1 добу.
- Маринований часник може зберігатися у холодильнику кілька тижнів.
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