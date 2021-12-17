Незаменимый ингредиент: как замариновать чеснок и добавить блюдам нежного вкуса.

Маринованный чеснок имеет гораздо более мягкий и менее интенсивный вкус, а его аромат не так долго держится во рту. Кроме того, такой чеснок имеет большое количество пробиотиков, очень положительно влияющих на обмен веществ и работу целого организма.

Маринованный чеснок имеет более нежный вкус, чем сырой. Съев его, не придется беспокоиться о длительном неприятном запахе изо рта. В этом варианте это замечательное дополнение к салатам, соусам и бутербродам. Его можно подавать как ингредиент заправок и маринадов к мясу.

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Также следует помнить, что полезные для здоровья вещества чеснока проникают и в воду, в которой он маринованный. Поэтому ни в коем случае нельзя ее выливать. Маринад имеет нежный чесночный аромат, его можно добавлять в небольших количествах, например в супы или соусы. Таким образом можно получить интересный, слегка кисловатый привкус. Однако не забывайте снизить количество соли, поскольку маринад уже содержит этот ингредиент.

Прекрасный ингредиент / Фото unsplash

Приготовление маринованного чеснока мало чем отличается от приготовления огурцов. В этом случае самое главное – это правильно приготовленный рассол. Также следует добавить в банку укроп и небольшой кусочек хрена. Такой чеснок всегда следует иметь в амбаре, чтобы укрепить организм и разнообразить вкус известных блюд.

Рецепт маринованного чеснока

Время: 30 минут

Порций: 4

Невероятная добавка / Фото unsplash

Ингредиенты:

чеснок;

4 стакана воды;

1 стакан уксуса 10%;

3 столовых ложки жидкого меда;

2 столовые ложки соли;

3 столовых ложки сахара.

Приготовление: