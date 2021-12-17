Незаменимый ингредиент: как замариновать чеснок и добавить блюдам нежного вкуса.
Источник:smaker
Маринованный чеснок имеет гораздо более мягкий и менее интенсивный вкус, а его аромат не так долго держится во рту. Кроме того, такой чеснок имеет большое количество пробиотиков, очень положительно влияющих на обмен веществ и работу целого организма.
Маринованный чеснок имеет более нежный вкус, чем сырой. Съев его, не придется беспокоиться о длительном неприятном запахе изо рта. В этом варианте это замечательное дополнение к салатам, соусам и бутербродам. Его можно подавать как ингредиент заправок и маринадов к мясу.
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Также следует помнить, что полезные для здоровья вещества чеснока проникают и в воду, в которой он маринованный. Поэтому ни в коем случае нельзя ее выливать. Маринад имеет нежный чесночный аромат, его можно добавлять в небольших количествах, например в супы или соусы. Таким образом можно получить интересный, слегка кисловатый привкус. Однако не забывайте снизить количество соли, поскольку маринад уже содержит этот ингредиент.
Приготовление маринованного чеснока мало чем отличается от приготовления огурцов. В этом случае самое главное – это правильно приготовленный рассол. Также следует добавить в банку укроп и небольшой кусочек хрена. Такой чеснок всегда следует иметь в амбаре, чтобы укрепить организм и разнообразить вкус известных блюд.
Рецепт маринованного чеснока
Время: 30 минут
Порций: 4
Ингредиенты:
- чеснок;
- 4 стакана воды;
- 1 стакан уксуса 10%;
- 3 столовых ложки жидкого меда;
- 2 столовые ложки соли;
- 3 столовых ложки сахара.
Приготовление:
- Чеснок очистить и тщательно промыть под проточной водой.
- Разложить в банки
- Соедините все необходимые ингредиенты для маринада ингредиенты и вскипятите. Вскипятите маринад и залейте чеснок.
- Оставьте чеснок мариноваться минимум на 1 день.
- Маринованный чеснок может храниться в холодильнике несколько недель.