Незвичайні рецепти чаю, які точно вас здивують

Кожного дня в усьому світі випивається 3 мільярди чашок чаю! До Дня чаю ми зібрали дивні, але смачні рецепти, які можна приготувати вдома.

Джерело: 24 канал

Як приготувати незвичайний чай зі звичайних продуктів та ласувати ним кожного дня – далі у матеріалі.

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Рецепти

Чорний чай з вишнями

Заваріть, як ви звикли чай, але замість лимона додайте заморожені вишні. Ягода додасть необхідну кислинку та терпкість, але відчувається м'якше, ніж лимон. чУ сезон можна додавати до чаю й свіжі ягоди.

А якщо заварити чай у скляному чайничку, то він буде виглядати дуже красиво.



Взимку можна використовувати заморожені ягоди / Фото deluxe

Чорнично-горіховий з медом

Столова ложка ягід чорниці, чайна ложка чорного чаю та чайна ложка волоського горіха. Усі інгредієнти залити окропом 600 мілілітрів і залиште на 10 хвилин.

Додайте мед за смаком.



Чай дуже корисний, якщо його правильно заварювати / Фото pexels

Чай з молоком

Для приготування такого чаю, необхідно заварити чорний чай трохи міцніше, ніж ви п'єте. Вибирайте молоко середньої жирності. Наливайте їх у співвідношенні 1 до 1.

Для аромату можна додати по дрібці ваніліну та мускатного горіха.



Чай з молоком / Фото coffee-ucс

"По-французьки"

Половина склянки гарячого чорного чаю, 50 мілілітрів апельсинового соку та декілька капель лимонного соку. Проваріть ці інгредієнти, а в кінці додайте 4 столові ложки коньяку, цукор за смаком і дрібку мускатного горіху.



Рецепт чаю "по-французьки" / Фото 1000.menu

Пікантний

Для приготування такого чаю необхідна суміш спецій: кориця, мускатний горіх, гвоздика.

До склянки гарячого чорного чаю додайте 3 столові ложки коньяку, пів чайної ложки меду, спеції за смаком. Коли чай трохи охолоне, додайте 2 столові ложки вершків низької жирності.



Пікантний чай з вершками / Фото travel2bodhі

Цікаві факти про чай

У Стародавньому Китаї настоювали чай щонайменше рік .

. У чаї є весь комплекс вітамінів . Основний з них – Р.

. Основний з них – Р. Усі різновиди чаю діляться на такі категорії: чорний, зелений, червоний, жовтий. Колір є зовнішнім відображенням біохімічних якостей чайного листа.

У зеленому чаї є на 50% більше вітаміну C, ніж у чорному.

Щорічно 15 грудня відзначається День чаю, адже цей напій є одним з найпопулярніших напоїв у світі. Найгучніші святкування проходили в Індії та Шрі-Ланці, але такі країни, як Непал, Індонезія, Бангладеш, В’єтнам, Кенія, Уганда, Малайзія і Танзанія також не залишались осторонь від свята.



Зелений чай має велику кількість вітаміну С / Фото pexels