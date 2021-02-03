Незвичайні рецепти чаю, які точно вас здивують

Кожного дня в усьому світі випивається 3 мільярди чашок чаю! До Дня чаю ми зібрали дивні, але смачні рецепти, які можна приготувати вдома.
Джерело: 24 канал
Як приготувати незвичайний чай зі звичайних продуктів та ласувати ним кожного дня – далі у матеріалі.
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Заваріть, як ви звикли чай, але замість лимона додайте заморожені вишні. Ягода додасть необхідну кислинку та терпкість, але відчувається м'якше, ніж лимон. чУ сезон можна додавати до чаю й свіжі ягоди.
А якщо заварити чай у скляному чайничку, то він буде виглядати дуже красиво.
Взимку можна використовувати заморожені ягоди / Фото deluxe
Столова ложка ягід чорниці, чайна ложка чорного чаю та чайна ложка волоського горіха. Усі інгредієнти залити окропом 600 мілілітрів і залиште на 10 хвилин.
Додайте мед за смаком.
Чай дуже корисний, якщо його правильно заварювати / Фото pexels
Для приготування такого чаю, необхідно заварити чорний чай трохи міцніше, ніж ви п'єте. Вибирайте молоко середньої жирності. Наливайте їх у співвідношенні 1 до 1.
Для аромату можна додати по дрібці ваніліну та мускатного горіха.
Чай з молоком / Фото coffee-ucс
Половина склянки гарячого чорного чаю, 50 мілілітрів апельсинового соку та декілька капель лимонного соку. Проваріть ці інгредієнти, а в кінці додайте 4 столові ложки коньяку, цукор за смаком і дрібку мускатного горіху.
Рецепт чаю "по-французьки" / Фото 1000.menu
Для приготування такого чаю необхідна суміш спецій: кориця, мускатний горіх, гвоздика.
До склянки гарячого чорного чаю додайте 3 столові ложки коньяку, пів чайної ложки меду, спеції за смаком. Коли чай трохи охолоне, додайте 2 столові ложки вершків низької жирності.
Пікантний чай з вершками / Фото travel2bodhі
Зелений чай має велику кількість вітаміну С / Фото pexels