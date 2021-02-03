Необычные рецепты чая, которые точно вас удивят
Каждый день во всем мире выпивается 3 миллиарда чашек чая! К Дню чая мы собрали странные, но вкусные рецепты, которые можно приготовить дома.
Как приготовить необычный чай из обычных продуктов, рассказывает Смачно 24.
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Рецепты
Черный чай с вишнями
Заварите, как вы привыкли чай, но вместо лимона добавьте замороженные вишни. Ягода придаст необходимую кислинку и терпкость, но ощущается мягче, чем лимон. В сезон можно добавлять к чаю и свежие ягоды.
А если заварить чай в стеклянном чайничке, то он будет выглядеть очень красиво.
Зимой можно использовать замороженные ягоды / Фото deluxe
Чернично-ореховый с медом
Столовая ложка ягод черники, чайная ложка черного чая и чайная ложка грецкого ореха. Все ингредиенты залейте кипятком 600 миллилитров и оставьте на 10 минут.
Добавьте мед по вкусу.
Чай очень полезен, если его правильно заваривать / Фото pexels
Чай с молоком
Для приготовления такого чая необходимо заварить черный чай чуть крепче, чем вы пьете. Выбирайте молоко средней жирности. Наливайте их в соотношении 1 к 1.
Для аромата можно добавить по щепотке ванилина и мускатного ореха.
Чай с молоком / Фото coffee-ucс
"По-французски"
Половина чашки горячего черного чая, 50 миллилитров апельсинового сока и несколько капель лимонного сока. Проварите эти ингредиенты, а в конце добавьте 4 столовые ложки коньяка, сахар по вкусу и щепотку мускатного ореха.
Рецепт чая "по-французски" / Фото 1000.menu
Пикантный
Для приготовления такого чая необходима смесь специй: корица, мускатный орех, гвоздика.
К стакану горячего черного чая добавьте 3 столовые ложки коньяка, пол чайной ложки меда, специи по вкусу. Когда чай немного остынет, добавьте 2 столовые ложки сливок низкой жирности.
Пикантный чай с вершками / Фото travel2bodhі
Интересные факты о чае
- В Древнем Китае настаивали чай по меньшей мере год.
- В чае есть весь комплекс витаминов. Основной из них – Р.
- Все разновидности чая делятся на следующие категории: черный, зеленый, красный, желтый. Цвет является внешним отражением биохимических качеств чайного листа.
- В зеленом чае содержится на 50% больше витамина C, чем в черном.
Зеленый чай имеет большое количество витамина С / Фото pexels
- В Англии принято наливать в чашку сначала молоко, а потом чай. Такой способ приготовления называется чаем по-английски.
- Первое упоминание об использовании чая относится к IV веку нашей эры.
- В древности искатели эликсира молодости считали листья чая необходимым его компонентом.
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