Каждый день во всем мире выпивается 3 миллиарда чашек чая! К Дню чая мы собрали странные, но вкусные рецепты, которые можно приготовить дома.

Как приготовить необычный чай из обычных продуктов, рассказывает Смачно 24.

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Рецепты

Черный чай с вишнями

Заварите, как вы привыкли чай, но вместо лимона добавьте замороженные вишни. Ягода придаст необходимую кислинку и терпкость, но ощущается мягче, чем лимон. В сезон можно добавлять к чаю и свежие ягоды.

А если заварить чай в стеклянном чайничке, то он будет выглядеть очень красиво.



Зимой можно использовать замороженные ягоды / Фото deluxe

Чернично-ореховый с медом

Столовая ложка ягод черники, чайная ложка черного чая и чайная ложка грецкого ореха. Все ингредиенты залейте кипятком 600 миллилитров и оставьте на 10 минут.

Добавьте мед по вкусу.



Чай очень полезен, если его правильно заваривать / Фото pexels

Чай с молоком

Для приготовления такого чая необходимо заварить черный чай чуть крепче, чем вы пьете. Выбирайте молоко средней жирности. Наливайте их в соотношении 1 к 1.

Для аромата можно добавить по щепотке ванилина и мускатного ореха.



Чай с молоком / Фото coffee-ucс

"По-французски"

Половина чашки горячего черного чая, 50 миллилитров апельсинового сока и несколько капель лимонного сока. Проварите эти ингредиенты, а в конце добавьте 4 столовые ложки коньяка, сахар по вкусу и щепотку мускатного ореха.



Рецепт чая "по-французски" / Фото 1000.menu

Пикантный

Для приготовления такого чая необходима смесь специй: корица, мускатный орех, гвоздика.

К стакану горячего черного чая добавьте 3 столовые ложки коньяка, пол чайной ложки меда, специи по вкусу. Когда чай немного остынет, добавьте 2 столовые ложки сливок низкой жирности.



Пикантный чай с вершками / Фото travel2bodhі

Интересные факты о чае

Ежегодно 15 декабря отмечается День чая, ведь этот напиток является одним из самых популярных напитков в мире. Самые громкие празднования проходили в Индии и Шри-Ланке, но такие страны, как Непал, Индонезия, Бангладеш, Вьетнам, Кения, Уганда, Малайзия и Танзания также не оставались в стороне от праздника.

В Древнем Китае настаивали чай по меньшей мере год.

В чае есть весь комплекс витаминов . Основной из них – Р.

. Основной из них – Р. Все разновидности чая делятся на следующие категории: черный, зеленый, красный, желтый. Цвет является внешним отражением биохимических качеств чайного листа.

В зеленом чае содержится на 50% больше витамина C, чем в черном.



Зеленый чай имеет большое количество витамина С / Фото pexels