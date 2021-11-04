Ніжніше не буває: рецепт чизкейку з манго без цукру
4 листопада 2021 , 19:13Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Яни Станішевської
Ви, мабуть, знаєте багато рецептів чизкейків: від класичного Нью-Йорку до шоколадного з малиною. Ми пропонуємо вам приготувати його з пюре манго, його смак закохає вас з першого шматочка.
Цей десерт підійде як для ласунів, так і для тих, хто пильно стежить за своєю фігурою, адже в складі чизкейку не має жодного грама цукру.
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Задекорувати випічку можна свіжими ягодами, манговим пюре з м'ятою або збитими вершками.
Рецепт чизкейку з манго
- Час: 90 хвилин
- Порції: 8
Чизкейк з манго / Фото Яни Станішевської
– 100 г печива;
– 50 г вершкового масла.
- Подрібніть печиво в крихту за допомогою блендера.
- Розтопіть вершкове масло та з'єднайте з крихтою.
- Викладіть масу на кругле деко та відправте випікатися в духовку на 12 хвилин при 180 градусах.
– 800 – 900 г домашнього сиру;
– 3 сирих яйця;
– 2 сирих жовтки;
– 400 г пюре манго;
– цедра лайма;
– стручок ванілі.
- Домашній сир перебийте блендером, додайте яйця та жовтки.
- Зніміть цедру з лайма та перемішайте з сирною масою.
- Вийміть насіння ванілі та додайте до маси – перемішайте.
- Ще раз збийте масу блендером.
- Дістаньте корж з духовки.
- Вилийте на нього сирну масу з манго та розрівняйте.
Чизкейк з манго / Фото Яни Станішевської
- Випікайте чизкейк в духовці при 160 градусах протягом 40 – 50 хвилин.
- Охолодіть готовий чизкейк, дістаньте його з форми та наріжте шматочками. Смачного!