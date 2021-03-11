Оливкова олія: як обирати, користь та шкода

У матеріалі SmachnoNews ми розповімо вам, як правильно обрати, користь та шкоду оливкової олії.

У оливковій олії міститься безліч поживних речовин та вітамінів необхідних для нашого організму.

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В оліє є олеїнова, линолієва кислоти, жирні кислоти Омега-9, вітамін Е. Ці речовини допомагають нормалізувати роботу усіх обмінних процесів в організмі, сприяє зменшенню запалень в організмі. Також оливкова олія покращує стан шкіри, волосся, корисна для роботи мозку, покращує пам'ять, зір та нормалізує роботу серцево-судинної системи.

Оливкова олія/ Фото Рexels

– калорійність

Оливкова олія є висококалорійним продуктом – 885 калорій на 100 грамів. На день можна вживати не більше 1-2 столових ложок оливкової олії.

– шкода оливкової олії

Не вживати особам схильним до алергії на продукт. Також олія має жовчогінну дію, а особам, які мають камені в жовчному міхурі, цукровий діабет краще не вживати. Найкраще проконсультуватися з лікарем.

Оливкова олія/ Фото Рexels

– види оливкової олії

оливкова олія Extra Virgin – натуральна олія найвищої якості, виготовлена шляхом холодного віджиму і має зелено-золотий колір. Рівень кислотності не перевищує 0,8%.

оливкова олія Virgin Olive Oil – середнього класу, вироблена механічним способом. Рівень кислотності не перевищує 2%.

оливкова олія Refined Оlive Оil. Олія першого віджиму, яка після пресування піддається процесу рафінації (очищенню). Рівень кислотності не перевищує 1,5%.

оливкова олія Olive Pomace Oil. Олія виготовлена з макухи оливкових кісточок. Не має запаху і смаку, а також харчової цінності. У кінцевий продукт додають 10-20% оливкової олії Extra Virgin. Рівень кислотності не перевищує 1%.

оlio Vergine lampante та Olio di Oliva Raffinato не використовують у їжу, тільки для промислового використання.

Найкращою вважається оливкова олія екстра-класу (італ. Olio d'oliva l'extravergine або англ. Extra virgin olive oil). Кислотність цієї олії зазвичай не перевищує 0,8-1 %. Чим нижча кислотність олії, тим вища її якість.

– використання в кулінарії

Оливкову олію "холодного віджиму", нерафіновану (натуральну) додають у салати. Для смаження можна використовувати рафіновану оливкову олію другого віджиму (refined olive oil). При купівлі олії звертайте увагу на склад продукту. Зокрема, її можуть розводити соняшниковою.

– як обирати олію

Оливкова олія найкраще зберігається в затемненій скляній пляшці та має бути захищена від сонячних променів, але не в холодильнику.

Також звертайте увагу на дату виготовлення. Від дати виробництва до закінчення терміну придатності – 18 місяців. Це той період, коли оливкова олія залишається корисною і якісною. Обирайте максимально свіжу оливкову олію з надписом BIO.