Сезонні продукти березня: чим краще харчуватись цього місяця
Ми підготували для вас список сезонних продуктів березня, які ви з легкістю можете знайти на прилавках магазинів та супермаркетів та ще й за помірною ціною.
Джерело:24 канал
Місяць березень не багатий на сезонні продукти, адже гливи єдиний його продукт. Цей надзвичайний гриб містить безліч вітамінів та корисних мінералів. Радимо вам у березні хоча б раз в тиждень готувати смачні підливи з глив до м'яса чи риби.
Дієтологи стверджують, що найкраще харчуватися сезонними продуктами, а не купувати тепличні несезонні смаколики.
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– Гливи
Страва з глив/Обозреватель
Існує кілька видів глив: "Глива звичайна", "Глива устрична" та "Устричний гриб". До речі, гливи вважають афродизіаком, дієтичним продуктом та цілющим грибом, який помагає від багатьох хвороб.
Найкраще смакують у підливі або маринованими. Вправні господині готують з них пироги та додають у салати після термічної обробки.
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