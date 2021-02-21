Омлет з томатами та базиліком: рецепт від Євгена Клопотенка

Талановитий український шеф-кухар, ресторатор Євген Клопотенко поділився з читачами простим рецептом омлету з томатами та базиліком, який наповнить ваш ранок запашним ароматом. Побалуйте себе і коханих смачним сніданком.

Омлет з томатами та базиліком – легкий та корисний сніданок, який сподобається усім. Для того, щоб омлет був ніжним найкраще використовувати вершкове масло.

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Рецепт омлету

Для приготування омлету помийте, розріжте томати чері на 4 частини або звичайні томати, почистіть від шкірки, наріжте скибочками. На пательні з вершковим маслом обсмажте томати – 1-2 хвилини. У мисці збийте яйця, додайте сіль, перець, викладіть на томати, готуйте на маленькому вогні 3 хвилини. Помийте, подрібніть базилік, викладіть на омлет. Акуратно складіть омлет навпіл за допомогою лопатки. Викладіть на тарілку. Смачного!

– 2 яйця;– 3-4 томати чері (один середній томат);– 3-4 гілочки базиліку (або сухий);– 1 столова ложка вершкового масла 82%;– сіль, перець.